Власти Воронежа вложат в реконструкцию ярмарок почти 320 млн рублей

В 2017 году на реконструкцию ярмарок планируют потратить почти 320 млн рублей. Как отмечают в мэрии, процесс реконструкции находится в активной стадии — на текущий момент шесть ярмарочных площадок уже готовы. На трех площадках «практически не приступали» к работам, ссылаясь на неблагоприятные погодные условия. Кроме того, 28 ярмарочных площадок активно перестраиваются, а еще 14 находятся на начальной стадии работ. Реконструкция площадок, как подчеркнули в мэрии, контролируется, так как они должны быть выполнены в едином архитектурном решении.

В плане города утверждено 60 площадок для проведения ярмарок, но на данный момент функционирует только 51.

В администрации добавили, что бюджет пополнился за счет ярмарок в 2016 году впервые. Кроме того, в 2016 году утвержден 5-летний план проведения ярмарочной деятельности в Воронеже и заключено 46 возмездных договоров с организаторами ярмарок и 5 безвозмездных с МУПами.