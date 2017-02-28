Свердловские власти собрали с мигрантов 900 миллионов

В региональном министерстве финансов отмечают, платежи в консолидированный бюджет области по НДФЛ от иностранных граждан, работающих на Среднем Урале, увеличились в 1,2 раза. Уплаченные налоги составили 911,5 млн рублей, из которых 766 млн рублей поступило в областной бюджет и 145,5 млн рублей — в местные бюджеты.

«Рост таких поступлений НДФЛ обусловлен несколькими факторами: легализацией трудовых отношений, в том числе среди мигрантов, увеличением срока законного пребывания у нас иностранных граждан, а также действием регионального коэффициента, отражающего особенности рынка труда на территории области», — подчеркнула министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Как «УралПолит.Ru» сообщили в департаменте информационной политики губернатора, на территории Свердловской области стоимость патента для иностранного гражданина в 2016 году составила 2 860 рублей в месяц.