Свердловские власти собрали с мигрантов 900 миллионов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля, ИА УралПолит.Ru. Работа по легализация «теневого» рынка труда принесла бюджету Свердловской области более 900 млн рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля, ИА УралПолит.Ru. Работа по легализация «теневого» рынка труда принесла бюджету Свердловской области более 900 млн рублей.
В региональном министерстве финансов отмечают, платежи в консолидированный бюджет области по НДФЛ от иностранных граждан, работающих на Среднем Урале, увеличились в 1,2 раза. Уплаченные налоги составили 911,5 млн рублей, из которых 766 млн рублей поступило в областной бюджет и 145,5 млн рублей — в местные бюджеты.
«Рост таких поступлений НДФЛ обусловлен несколькими факторами: легализацией трудовых отношений, в том числе среди мигрантов, увеличением срока законного пребывания у нас иностранных граждан, а также действием регионального коэффициента, отражающего особенности рынка труда на территории области», — подчеркнула министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
Как «УралПолит.Ru» сообщили в департаменте информационной политики губернатора, на территории Свердловской области стоимость патента для иностранного гражданина в 2016 году составила 2 860 рублей в месяц.