В России сдали в промышленную эксплуатацию самый передовой в мире блок АЭС

Соответствующий приказ подписал в понедельник генеральный директор Росэнергоатома Андрей Петров на основании полученного разрешения Росатома. Ранее Ростехнадзор выдал заключение о соответствии энергоблока проектной документации, техническим регламентам, и нормативно-правовым актам, в том числе требованиям энергетической эффективности.

Энергоблоки поколения «3+» в настоящее время сооружаются в США и Франции, однако именно российский энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС (по другой классификации — блок № 1 Нововоронежской АЭС-2) стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, сданным в промышленную эксплуатацию. Блок был пущен в мае 2016 года, начал выработку электроэнергии 5 августа 2016 года и находился в режиме опытно-промышленной эксплуатации.

Этот энергоблок построен по российскому проекту «АЭС-2006» с реакторной установкой ВВЭР-1200 установленной электрической мощностью 1200 мегаватт. Он относится к атомным блокам поколения «3+» с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующим самым современным требованиям надежности и безопасности. Блок обеспечен дополнительными системами пассивной безопасности, не требующими вмешательства персонала станции в случае возникновения аварийной ситуации, и не допускающими ее развития.

Нововоронежская АЭС — филиал концерна «Росэнергоатом». Станция расположена на берегу реки Дон в 42 километрах южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением).