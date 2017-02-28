Ростовская область на форуме в Сочи подписала инвестсоглашения на 29 млрд рублей

«Совокупный объем инвестиций по соглашениям, подписанным губернатором Ростовской области Василием Голубевым на Российском инвестиционном форуме в Сочи, составляет, по предварительным оценкам, от 14 млрд до 29 млрд рублей. Ряд проектов по мере реализации предполагает существенное масштабирование первоначально заявленных инвестиций. Важная особенность подписанных соглашений — свыше 60% из них связаны с созданием в Ростовской области новых производств, преимущественно инновационных. Договоренности Ростовской области на Российском инвестиционном форуме касаются целого ряда отраслей, включая легкую промышленность, металлургию и кинопроизводство, что отражает высокую инвестиционную привлекательность региона, широкий спектр возможностей для роста и развития бизнеса», — сказал собеседник агентства.

Так, одна из крупнейших российских компаний по производству одежды — Корпорация «Глория Джинс» — построит в Ростовской области высокотехнологичный производственный центр, стартовые инвестиции в который составят 8 млрд рублей с перспективой их расширения до 20 млрд рублей. Компания «Рапира» инвестирует 1,1 млрд рублей в строительство фабрики по выпуску махровых и текстильных изделий в Донецке. Соглашение с объемом инвестиций 3,3 млрд рублей подписано с компанией «Дон-Металл», уже приступившей к строительству металлургического завода в Каменске-Шахтинском. При выходе производства на полную мощность здесь смогут производить от 160 тысяч до 250 тысяч тонн горячекатаной арматуры в год.

Проекты «Глории Джинс», «Рапиры» и «Дон-Металла» в совокупности позволят создать свыше 2,5 тыс. рабочих мест в так называемых шахтерских территориях донского региона.

«Заметная доля проектов, которые реализуются с участием иностранных инвесторов, в партнерстве донского и зарубежного бизнеса. Это, в частности, проект “Дон-Металл” с участием зарубежных компаний; проект утилизации медицинских отходов швейцарской AFD Group; проект компании “Грибов-Дол”, куда привлечены польские инвесторы», — добавил гендиректор АИР Игорь Бураков.