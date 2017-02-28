Круизное сообщение по маршруту Сочи — Крым — Стамбул откроется 1 мая
Круизный лайнер по маршруту Сочи — Ялта —
Круизный лайнер по маршруту Сочи — Ялта —
— По итогам разговора с ФГУП «Росморпорт» было показано круизное судно, которое они приобрели, чтобы уже с 1 мая по маршруту Сочи — Ялта —
Он пояснил, что предусматривается именно круизное, а не скоростное пассажирское сообщение. Севастополь, по его словам, предоставит причал для швартовки теплохода, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Минтранс РФ намерен закупить круизные лайнеры для возобновления круизов между Сочи и городами Крыма в рамках выполнения соответствующего поручения президента России.
На каждом лайнере будет путешествовать около тысячи туристов. Продолжительность круиза составит порядка семи дней.