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16:43 (мск), источник: Югополис

Круизное сообщение по маршруту Сочи — Крым — Стамбул откроется 1 мая

Круизный лайнер по маршруту Сочи — Ялта — Севастополь — Стамбул начнет выполнять рейсы с 1 мая этого года, сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Источник: Югополис

— По итогам разговора с ФГУП «Росморпорт» было показано круизное судно, которое они приобрели, чтобы уже с 1 мая по маршруту Сочи — Ялта — Севастополь — Стамбул — Сочи был запущен круизный лайнер. Пассажиропоток будет сформирован вместимостью судна, если данный проект вызовет интерес у туристов, то Росморпорт готов в дальнейшем развивать данное направление. Тот факт, что уже сделали первый шаг, приобрели судно и готовят его к запуску с 1 мая, говорит об этом, — сказал Овсянников в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».

Он пояснил, что предусматривается именно круизное, а не скоростное пассажирское сообщение. Севастополь, по его словам, предоставит причал для швартовки теплохода, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ намерен закупить круизные лайнеры для возобновления круизов между Сочи и городами Крыма в рамках выполнения соответствующего поручения президента России.

На каждом лайнере будет путешествовать около тысячи туристов. Продолжительность круиза составит порядка семи дней.

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