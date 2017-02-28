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11:48 (мск), источник: Новый Калининград

Антон Алиханов рассказал о рисках «китайского» сценария для развития ОЭЗ в регионе

Если в ближайшее время в законодательство об Особых экономических зонах и территориях опережающего развития не будут внесены правки, касающиеся налоговых стимулов и ограничений, то их развитие может пойти по пагубному «китайскому» сценарию. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», во вторник во время инвестиционного форума в Сочи заявил глава региона Антон Алиханов.

Источник: Новый Калининград

«Если не ставить дополнительных условий перед инвесторами, то я боюсь, что мы можем повторить опыт 60% особых экономических зон Китая, которые являются зонами, откуда высасываются ресурсы, где пользуются льготами, потом выключают рубильник и уходят в следующую зону. Такая миграция инвесторов из зоны в зону, максимизация этих льгот. При этом наносится очень существенный урон экологии, сложившимся рынкам», — пояснил Антон Алиханов.

По его словам, для предотвращения подобного сценария в Калининградской области правительство региона предложило увязать дополнительные налоговые льготы и размер оплаты труда на предприятиях-резидентах ОЭЗ.

«У нас есть предложения по привязке льгот по соцвзносам к высокой заработной плате. Сделать льготу не для предприятия, а под каждого работающего на предприятии. Он получает выше среднего — тогда пониженные взносы в отношении предприятия применяются. Это позволяет создать широкий средний класс, граждан с относительно высоким средним уровнем дохода. Это интересная мысль, которую можно было бы посчитать», — пояснил Алиханов.

Напомним, что в понедельник глава региона предложил увеличить период действия налоговых льгот для резидентов, увеличивших объем инвестиций в экономику региона.

Комментарии
1
Бабка Коммунистка
Такое впечатление что племянник шувалова живёт на другой планете.... Что вывезут из Калининграда? Песок??? Так может его экспортировать тогда пора?)))
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