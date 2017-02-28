В Татарстане появится полигон для испытания беспилотных автомобилей

В рамках Сочинского инвестиционного форума было подписано соглашение, подразумевающее развитие беспилотного транспорта в России. В частности, в ближайшее время в Татарстане будет создан современный полигон для испытания прототипов беспилотных автомобилей. Также в республике будут поддерживать инженеров, планирующих заниматься подготовкой специалистов, связанных с технологиями беспилотного транспорта. Кроме того, в Татарстане будут налаживать производство беспилотных автомобилей и их компонентов.

«Мы ожидаем появление беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования в России к 2035 года, — говорит исполнительный директор Ассоциации развития беспилотного транспорта в России “Автонет” Владимир Колмаков. — Однако до этого времени нужно решить много задач как технического, так законодательного плана. Важно, чтобы в этой области Россия заняла лидирующие позиции: ведь, через несколько лет мировой рынок беспилотных авто будет исчисляться миллиардами долларов».