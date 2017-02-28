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12:09 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане появится полигон для испытания беспилотных автомобилей

Полигон для испытания беспилотников построят в Татарстане, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

В рамках Сочинского инвестиционного форума было подписано соглашение, подразумевающее развитие беспилотного транспорта в России. В частности, в ближайшее время в Татарстане будет создан современный полигон для испытания прототипов беспилотных автомобилей. Также в республике будут поддерживать инженеров, планирующих заниматься подготовкой специалистов, связанных с технологиями беспилотного транспорта. Кроме того, в Татарстане будут налаживать производство беспилотных автомобилей и их компонентов.

«Мы ожидаем появление беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования в России к 2035 года, — говорит исполнительный директор Ассоциации развития беспилотного транспорта в России “Автонет” Владимир Колмаков. — Однако до этого времени нужно решить много задач как технического, так законодательного плана. Важно, чтобы в этой области Россия заняла лидирующие позиции: ведь, через несколько лет мировой рынок беспилотных авто будет исчисляться миллиардами долларов».

Напомним, на территории научно-технического центра КАМАЗа в Набережных Челнах регулярно проходят испытания беспилотного грузовика. Беспилотник уже может распознавать препятствия и даже ехать в колонии, сохраняя нужную дистанцию.

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