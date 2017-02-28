Телеканал Шустера прекращает вещание
Генеральный директор телеканала Савика Шустера 3s.tv Павел Елизаров заявил, что канал прекращает свое вещание с 1 марта 2017 года. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
Генеральный директор телеканала Савика Шустера 3s.tv Павел Елизаров заявил, что канал прекращает свое вещание с 1 марта 2017 года. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
«К сожалению, 28 февраля последний день вещания нашего Канала на спутнике. Спасибо всем за поддержку, но нас критически мало. Наверное, мы обогнали время. Общество и бизнес пока не ощущают потребности в независимых СМИ, они готовы потреблять заготовочки олигархических каналов. Свободная журналистика, как чистая вода для организма, крайне необходима формирующемуся государству», — подчеркнул гендиректор.
Напомним, в декабре прошлого года Елизаров заявлял, что телеканал Савика Шустера 3s.tv продолжит работу в 2017 году, если сможет собрать 10 млн долларов.