Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции

Топ-менеджеры корейской компании Samsung покинули свои посты во вторник на фоне коррупционного скандала в Южной Корее, который привел к импичменту президента страны Пак Кын Хе.

Прокуратура Южной Кореи заявила во вторник, что вице-президенту и фактическому главе компании Ли Чжэ Ёну и еще четырем топ-менеджерам компании будут предъявлены обвинения в даче взяток и растрате.

Сразу после этого заявления свои посты покинули три из четырех топ-менеджеров, упомянутых прокуратурой, в том числе вице-председатель компании Чхве Ки-сон и президент Чан Чхун-ки.