Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции
Прокуратура Южной Кореи заявила, что главе Samsung Ли Чжэ Ёну и еще четырем
Прокуратура Южной Кореи заявила, что главе Samsung Ли Чжэ Ёну и еще четырем
Прокуратура Южной Кореи заявила во вторник, что
Сразу после этого заявления свои посты покинули три из четырех
Ли Чжэ Ён был арестован в середине февраля
С тех пор как его отец Ли Гон Хи перенес инфаркт, Ли Чжэ Ён считается фактическим главой корпорации, и, несмотря на арест, он пока сохраняет свой пост.
Между тем Samsung объявил о начале реструктуризации компании. В частности, расформирован офис стратегии будущего — отдел компании, который координирует ее работу. Ли ранее обещал расформировать этот отдел, так как именно его сотрудников обвиняют в даче взяток южнокорейским чиновникам, напоминает Франс пресс.
Обвинения в адрес
Главу компании неоднократно допрашивали по этому делу. Ранее Ли признал, что Samsung предоставила дочери Чхве Сун Силь лошадь для занятий конным спортом, о чем он, по его словам, теперь сожалеет. Однако обвинения в даче взяток Ли и другие руководители Samsung отвергают.
Парламент Южной Кореи в декабре проголосовал за импичмент Пак Кын Хе. Ее дело должен рассмотреть конституционный суд страны, она отстранена от должности президента.
Против ее подруги Чхве Сун Силь расследуются несколько дел.