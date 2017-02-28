Стоимость строительства ВСМ Москва — Казань сейчас оценивается в 1,3 трлн рублей
СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань на сегодняшний день оценивается в 1 трлн 260 млрд руб., заявил первый
СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань на сегодняшний день оценивается в 1 трлн 260 млрд руб., заявил первый
«Сегодня мы видим, что общая стоимость проекта не превышает той стоимости, которая была в обосновании инвестиций. Она была определена в 1 трлн 60 млрд руб., что практически полностью соответствует нашим расчетам», — сказал он.
Мишарин напомнил, что более половины стоимости проекта могут профинансировать китайские партнеры. Кроме того, интерес к проекту проявляют европейские коллеги, а также зарубежные банки и инвестфонды.
Участок Москва — Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва — Пекин и проекта «Шелковый путь», который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. По словам президента РЖД Олега Белозерова, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022−2023 гг.
Китай намерен предоставить 400 млрд руб. на проект ВСМ Москва — Казань в кредит на 20 лет, более 100 млрд руб. — в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании.
Консорциум «Немецкая инициатива» (входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании) предложил РЖД профинансировать строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань на €2,7 млрд и привлечь в проект до €800 млн.
Протяженность ВСМ Москва — Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50−70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 ч против нынешних 14 ч.
Российское производство
Также Мишарин сообщил, что грузовые поезда для высокоскоростной магистрали
«В России, конечно. Сейчас идет целая борьба, выбор площадки для производства такого подвижного состава. Конечно, многие регионы заинтересованы», — сказал он, отвечая на вопрос о том, где будут производиться грузовые поезда для высокоскоростной магистрали.