Стоимость строительства ВСМ Москва — Казань сейчас оценивается в 1,3 трлн рублей

«Сегодня мы видим, что общая стоимость проекта не превышает той стоимости, которая была в обосновании инвестиций. Она была определена в 1 трлн 60 млрд руб., что практически полностью соответствует нашим расчетам», — сказал он.

Мишарин напомнил, что более половины стоимости проекта могут профинансировать китайские партнеры. Кроме того, интерес к проекту проявляют европейские коллеги, а также зарубежные банки и инвестфонды.

Участок Москва — Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва — Пекин и проекта «Шелковый путь», который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. По словам президента РЖД Олега Белозерова, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022−2023 гг.

Китай намерен предоставить 400 млрд руб. на проект ВСМ Москва — Казань в кредит на 20 лет, более 100 млрд руб. — в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании.

Консорциум «Немецкая инициатива» (входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании) предложил РЖД профинансировать строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань на €2,7 млрд и привлечь в проект до €800 млн.

Протяженность ВСМ Москва — Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50−70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 ч против нынешних 14 ч.

Российское производство

Также Мишарин сообщил, что грузовые поезда для высокоскоростной магистрали Москва-Казань будут производиться на территории России.

«В России, конечно. Сейчас идет целая борьба, выбор площадки для производства такого подвижного состава. Конечно, многие регионы заинтересованы», — сказал он, отвечая на вопрос о том, где будут производиться грузовые поезда для высокоскоростной магистрали.