Основные транспортные артерии Ростова ждет серьезная реконструкция

По его словам, в этом году серьезная реконструкция ждет основные транспортные артерии Ростова: Большую Садовую на участке от Сиверса по Театрального проспекта, проспект Стачки, улицы Доватора, Малиновского, Орскую и многие другие. Только по федеральной программе «Безопасные дороги» объем выделенных бюджетных средств составит около двух миллиардов рублей.

«Ежедневно работает от пяти до шести бригад. Работают четыре подрядчика. Сразу хочу принести извинения за работу нерадивых подрядчиков, которые нарушали технологию и выполняли работы во время обильных осадков. Эти подрядчики понесли наказание, эти работы им оплачены не будут», — прокомментировал директор департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону Сергей Лиманов.