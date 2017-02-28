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12:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстан в Сочи подписал соглашения о сотрудничестве с рядом регионов РФ

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой находится в городе Сочи. Делегация республики принимает участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017».

В первой половине дня на площадке РТ уже состоялось подписание целого ряда соглашений о сотрудничестве. Так, Татарстан документально подтвердил намерения развивать экономические отношения с Иркутской и Тамбовской областями, а также Карачаево-Черкесской Республикой.

Во второй половине дня деловая программа инвестиционного форума продолжится совещанием с главами субъектов РФ. Его проведет Председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Президент Татарстана также примет участие в этом совещании. Ключевая тема обсуждения: «Доходы регионов, обеспеченность и их налоговая база».

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