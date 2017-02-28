Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
16Скончался Виталий Чуркин
13:24 (мск), источник: PROUFU.ru

Мэрия Уфы: вакансий в 2 раза больше, чем желающих получить работу

За минувший год в Башкирии удалось снизить уровень безработицы до 1,03% и это лучший показатель за 20 лет, сообщает мэрия.

Источник: Proufu.ru

«Численность безработных граждан, в среднем, составляла около 6 тысяч человек в месяц. Этот показатель — один из самых низких с 2001 года. Количество вакансий более чем в два раза превышает число желающих получить работу», — заявил мэр Уфы Ирек Ялалов.

Мэрия Уфы уделяет внимание легализации трудовых отношений. В 2016 году трудовые договоры были заключены с 18 тысячами работников, которые ранее трудились не официально.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Уфе родители умершего ребёнка в 17-ой больнице добиваются наказания врачей
МИД РФ: Началась подготовка встречи Путина и Трампа
Легендарный хоккеист Владимир Петров умер в возрасте 69 лет
Глава ВС одобрил отмену статьи за нарушения на митингах
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Трамп прокомментировал конфуз на вручении премии «Оскар»
Руководство Samsung ушло в отставку
Американская киноакадемия извинилась за ошибку на премии «Оскар»
Спорт
Борис Михайлов: Болезнь «съела» Петрова за полтора месяца Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем В своей поздравительной телеграмме премьер-министр отметил многогранное дарование народной артистки
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Цены на новостройки в Петербурге вырастут весной
В Госдуме предложили вернуть строительные кооперативы
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь Каждый день, каждую минуту наших детей подстерегает огромное количество опасностей – неадекватные незнакомцы на улицах, «группы смерти» в интернете. Угроза может исходить даже от близких людей, и справиться с ней ребенок сможет только четко зная, как действовать в той или иной ситуации. К кому обратиться за помощью, если ты потерялся? Когда не нужно слушаться взрослых? Как вести себя в социальных сетях? На эти вопросы отвечают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь