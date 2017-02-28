Мэрия Уфы: вакансий в 2 раза больше, чем желающих получить работу
За минувший год в Башкирии удалось снизить уровень безработицы до 1,03% и это лучший показатель за 20 лет, сообщает мэрия.
За минувший год в Башкирии удалось снизить уровень безработицы до 1,03% и это лучший показатель за 20 лет, сообщает мэрия.
«Численность безработных граждан, в среднем, составляла около 6 тысяч человек в месяц. Этот показатель — один из самых низких с 2001 года. Количество вакансий более чем в два раза превышает число желающих получить работу», — заявил мэр Уфы Ирек Ялалов.
Мэрия Уфы уделяет внимание легализации трудовых отношений. В 2016 году трудовые договоры были заключены с 18 тысячами работников, которые ранее трудились не официально.