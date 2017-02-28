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17:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Ростовская область вошла в топ-10 субъектов России по количеству введенного жилья

В рейтинге регионов-лидеров по объему ввода жилья Ростовская область заняла восьмое место. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства со ссылкой на областного министра строительства, архитектуры и территориального развития Николая Безуглова.

За 2016 год в Ростовской области перевыполнили программу по воду жилья на 4% и построили почти 2,3 млн. кв. м жилья. В основном строительство проходило в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Батайске, Аксайском и Азовском районах.

В 2017 году в регионе планируется ввести в эксплуатации. 2,3 млн. кв. м жилья. По данным Ростовстата, за январь этого года в области построили почти 1,9 тыс. квартир площадью 116 тыс. кв. м. Из них почти 70 тыс. кв. м построили предприятия и организации, 26 тыс. кв. м — индивидуальные застройщики. Как отмечает Ростовстат, в этом году снизился объем введенного жилья в Волгодонске, Каменске, Шахтах, Азовском, Зерноградском, Морозовском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Усть-Донецком районах. Высокие темпы ввода жилья показали Батайск, Гуково, Новочеркасск, Новошахтинск, Багаевский, Волгодонской, Дубовский, Егорлыкский, Зимовниковский, Кагальницкий, Каменский, Мартыновский, Октябрьский и Пролетарский районы.

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