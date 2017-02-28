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13:16 (мск), источник: Ежедневник.by

Внесены поправки в декрет о регистрации и ликвидации бизнеса

Документ упрощает процедуры создания и ликвидации субъектов хозяйствования, а также укрепляет их права в спорах с налоговыми и иными органами.

Источник: Ежедневник.by

Президент подписал декрет № 2 от 28 февраля 2017 года, которым вносятся изменения в декрет № 1 от 16 января 2009 года «О государственной регистрации и ликвидации (прекращение деятельности) субъектов хозяйствования».

Чтобы сократить административные процедуры и ускорить начало работы предпринимателя декретом предусмотрена возможность открыть банковский счет одновременно с регистрацией субъекта хозяйствования.

Отменены излишние ограничения по участию юридических и физических лиц в создании новых субъектов хозяйствования. Для этого декретом исключается ограничение по созданию дочернего предприятия в случае наличия у его учредителя не исполненных в срок гражданско-правовых обязательств. Эта мера также призвана улучшить инвестиционный климат.

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Изменяется подход в области непризнания госрегистрации субъектов хозяйствования при представлении ими в регистрирующий орган ложных сведений. Теперь при рассмотрении данной категории дел суды будут учитывать характер допущенных нарушений, наличие ущерба и иные обстоятельства.

Продлено время, когда субъект хозяйствования может не осуществлять предпринимательскую деятельность. Если сейчас ликвидируют субъект, не ведущий бизнес в течение 12 месяцев (если он не предоставил в регистрирующие органы объяснения), то после вступления в силу поправок срок увеличится до 24 месяцев.

Срок давности для обращения в суд налоговых и иных органов с иском о признании госрегистрации субъекта хозяйствования недействительной ограничивается тремя годами. Такой же срок остается у субъектов хозяйствования на обжалование действий (бездействия) регистрирующих органов.

Если предприниматель принял решение о самоликвидации он вправе заключить договор оказания аудиторских услуг. Наличие аудиторского заключения и отчета позволит налоговым и таможенным органам, Белгосстраху представить регистрирующему органу необходимые для ликвидации субъекта хозяйствования справки или сведения без проведения дополнительных проверок.

Теперь документы о ликвидации могут быть поданы в электронном виде.

Декрет также определяет механизм приостановления деятельности индивидуальных предпринимателей в связи с прохождением ими срочной службы, нахождением в исправительных учреждениях.

Декрет, за исключением его отдельных положений, вступает в силу через шесть месяцев.

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