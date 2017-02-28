Роспотребнадзор оштрафовал Uber за отсутствие информации о водителях
Роспотребнадзор оштрафовал компанию Uber на 100 тыс. руб. за введение клиентов сервиса такси в заблуждение по вопросу качества и безопасности перевозок.
Роспотребнадзор оштрафовал компанию Uber на 100 тыс. руб. за введение клиентов сервиса такси в заблуждение по вопросу качества и безопасности перевозок.
«До потребителя не доводится информация о лицензии и прохождении медицинского освидетельствования водителей такси, а также относительно потребительских свойств услуги по перевозке, а именно об исполнителе услуги», — цитирует ТАСС заявление ведомства.
Роспотребнадзор уточняет, что у клиентов такси создается впечатление, что перевозками занимается сама компания Uber, что не соответствует действительности.
Кроме того, отмечает ведомство, данные о водителе не содержатся и в квитанции об оплате услуг.