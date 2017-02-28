Роспотребнадзор оштрафовал Uber за отсутствие информации о водителях

«До потребителя не доводится информация о лицензии и прохождении медицинского освидетельствования водителей такси, а также относительно потребительских свойств услуги по перевозке, а именно об исполнителе услуги», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Роспотребнадзор уточняет, что у клиентов такси создается впечатление, что перевозками занимается сама компания Uber, что не соответствует действительности.

Кроме того, отмечает ведомство, данные о водителе не содержатся и в квитанции об оплате услуг.