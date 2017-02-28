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13:18 (мск), источник: NewsKo

Капремонт Коммунального моста оценён в 34,8 млн руб

Аукцион на проведение ремонтных работ на Коммунальном мосту в Перми объявило «Пермблагоустройство».

При этом качество проведённых работ будет согласовывать не только заказчик, но и ГИБДД, а также департамент дорог и транспорта администрации Перми и МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».

Подрядчику предстоит выполнить работы по замене покрытия Коммунального моста. В частности, осуществить фрезерование проезжей части, заменить железобетонное покрытие, уложить новый асфальт. Покрытие моста по всей площади должно быть покрыто специальной смесью, защищающей его от износа. Все ремонтные работы на мосту через Каму должны быть завершены до 15 сентября 2017 года.

Максимальная стоимость контракта составила 34,842 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 марта.

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