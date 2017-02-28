Директор «Херсонеса» рассказала, сколько потерял музей-заповедник из-за бесплатного входа

По подсчетам руководителя музея-заповедника, это приблизительная сумма, которую мог бы заработать музей даже с учетом минимальной стоимости входного билета и сохранения всех льгот. Всего в пошлом году «Херсонес» посетили 1 млн 121 тысяча туристов.

«Принято решение оставить вход на территорию музея-заповедника бесплатным. Как руководитель музея, я могу только сожалеть об этом, с экономической точки зрения, — сказала Мельникова. — Упущенная прибыль музея могла бы составить около 60 млн рублей, это очень серьезная сумма».

С 1 января на территории музея-заповедника введено платное экскурсионное обслуживание, заключили соответствующие договора с турфирмами. По ее словам, в планах на этот год — заработать 13 млн рублей.

При этом руководитель музея отметила, что в этом году будет внимательно вестись учет антропогенной нагрузки, чтобы не допустить столпотворения на территории заповедника. В некоторые дни, по подсчетам сотрудников, в день музей принимал порядка 8 тысяч посетителей.