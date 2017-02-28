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13:37 (мск), источник: РИА Крым

Директор «Херсонеса» рассказала, сколько потерял музей-заповедник из-за бесплатного входа

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости (Крым). Из-за отсутствия платы за вход на территорию музея-заповедника «Херсонеса Таврического» его упущенная прибыль составила порядка 60 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала директор музея-заповедника Светлана Мельникова.

Источник: РИА "Новости"

По подсчетам руководителя музея-заповедника, это приблизительная сумма, которую мог бы заработать музей даже с учетом минимальной стоимости входного билета и сохранения всех льгот. Всего в пошлом году «Херсонес» посетили 1 млн 121 тысяча туристов.

«Принято решение оставить вход на территорию музея-заповедника бесплатным. Как руководитель музея, я могу только сожалеть об этом, с экономической точки зрения, — сказала Мельникова. — Упущенная прибыль музея могла бы составить около 60 млн рублей, это очень серьезная сумма».

С 1 января на территории музея-заповедника введено платное экскурсионное обслуживание, заключили соответствующие договора с турфирмами. По ее словам, в планах на этот год — заработать 13 млн рублей.

При этом руководитель музея отметила, что в этом году будет внимательно вестись учет антропогенной нагрузки, чтобы не допустить столпотворения на территории заповедника. В некоторые дни, по подсчетам сотрудников, в день музей принимал порядка 8 тысяч посетителей.

Как сообщал РИА Новости (Крым), ранее коллегия Министерства культуры России одобрила концепцию развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». При этом первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов отметил важность исполнения ограничений антропогенной нагрузки на памятник.

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