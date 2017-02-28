Директор «Херсонеса» рассказала, сколько потерял музей-заповедник из-за бесплатного входа
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости (Крым).
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости (Крым).
По подсчетам руководителя
«Принято решение оставить вход на территорию
С 1 января на территории
При этом руководитель музея отметила, что в этом году будет внимательно вестись учет антропогенной нагрузки, чтобы не допустить столпотворения на территории заповедника. В некоторые дни, по подсчетам сотрудников, в день музей принимал порядка 8 тысяч посетителей.
Как сообщал РИА Новости (Крым), ранее коллегия Министерства культуры России одобрила концепцию развития Государственного