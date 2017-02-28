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14:08 (мск), источник: РИА Новости

Участники форума в Сочи сыграли в казино, теннис и посетили концерт

СОЧИ, 28 фев — РИА Новости/Прайм. Участники Российского инвестиционного форума в Сочи, помимо насыщенной деловой программы, испытали удачу в казино, посетили концерт с участием Юрия Башмета и Дениса Мацуева, а также принимали участие в теннисном турнире.

Источник: РИА Новости

Помимо традиционного катания на лыжах и сноубордах в Красной поляне, их ждала и вечерняя программа. Одним из главных событий вечера накануне форума стала презентация спортивной программы РИФ, Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума, а также вручение наград Roscongress Sport Awards.

Гости «Сочи казино и курорт», развлекательного комплекса в Красной поляне, в неформальной обстановке общались с партнерами по бизнесу, заводили новые контакты и делали ставки в казино.

Менее азартные участники форума могли посетить закрытие 10-го Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета и насладиться выступлением Дениса Мацуева, Вадима Репина, Юрия Башмета, а также Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

В первый день форума, 27 февраля, гости принимали участие в теннисном турнире на кубок фонда «Росконгресс». Участники не только показывали мастерство владения ракеткой, но и устанавливали деловые контакты и конструктивный диалог в неформальной обстановке.

Для СМИ и информационных партнеров форума вечером был организован прием, на котором выступила группа «Радиатор» и солист Никита Васильев, участник музыкального шоу «Голос 3».

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