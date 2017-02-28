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15:40 (мск), источник: Интерфакс

Благоустройство Садового кольца в Москве в 2017 г. оценили почти в 12 млрд руб

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Благоустройство Садового кольца в Москве, которое должно завершиться до конца 2017 года, суммарно оценено в 11,58 млрд рублей. Это следует из условий технического задания на портале госзакупок.

Источник: РИА "Новости"
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Победители тендеров обязаны выполнить все работы в течение 250 календарных дней с момента заключения договора. Электронные аукционы пройдут во второй половине марта, уточняет сайт госзакупок.

По данным портала, благоустройство участка Садового кольца от улицы Покровка до Серебрянической набережной оценено в 1,17 млрд рублей, участка от Сухаревской площади до станции метро «Красные ворота» — в 1,15 млрд рублей, участка от улицы Долгоруковская до Цветного бульвара — в 1,63 млрд рублей, участка от Цветного бульвара до Сухаревской площади — в 859 млн рублей, от Октябрьской площади до Фрунзенской набережной — в 671 млн рублей.

Благоустройство участка от Павелецкой площади до Серпуховской площади оценивается в 741 млн рублей, участка от Серпуховской площади до Октябрьской площади — в 724 млн рублей, участка от станции метро «Красные ворота» до улицы Покровка — в 936 млн рублей, участка от Таганской площади до Павелецкой площади — в 545 млн рублей, участка от Фрунзенской набережной до Зубовской площади — в 972 млн рублей, участка от Зубовской площади до Смоленской площади — в 988 млн рублей, участка от Смоленской площади до улицы Долгоруковская — в 366 млн рублей, участка от улицы Николоямская до Таганской площади — в 828 млн рублей.

Заказчик работ — ГКУ «ДКР» — учреждение, подведомственное департаменту капитального ремонта Москвы.

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