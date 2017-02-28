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13:35 (мск), источник: СуперОмск

Завтра маршрутки-«ГАЗели» исчезнут с омских дорог

Напомним, с 1 марта будут расторгнуты договоры с перевозчиками, которые своевременно не заменили свой транспорт, вмещающий 15 мест для пассажиров, на более вместительные автомобили.

Таким образом, маршрутки-«ГАЗели» окажутся вне закона.

Если на дорогах будет замечены машины малой вместимости, перевозящие пассажиров, штраф для водителя составит до 5 тыс. рублей, для юрлица — 300 тыс. рублей.

Напомним, договоры расторгаются с 53 перевозчиками.

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