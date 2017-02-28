Завтра маршрутки-«ГАЗели» исчезнут с омских дорог
Напомним, с 1 марта будут расторгнуты договоры с перевозчиками, которые своевременно не заменили свой транспорт, вмещающий 15 мест для пассажиров, на более вместительные автомобили.
Напомним, с 1 марта будут расторгнуты договоры с перевозчиками, которые своевременно не заменили свой транспорт, вмещающий 15 мест для пассажиров, на более вместительные автомобили.
Таким образом, маршрутки-«ГАЗели» окажутся вне закона.
Если на дорогах будет замечены машины малой вместимости, перевозящие пассажиров, штраф для водителя составит до 5 тыс. рублей, для юрлица — 300 тыс. рублей.
Напомним, договоры расторгаются с 53 перевозчиками.