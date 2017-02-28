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13:34 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе депутаты нашли два способа увеличить городской бюджет

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В столице Башкортостана депутаты займутся поиском новых источников пополнения городского бюджета. Как минимум о двух способах увеличить казну Уфы рассказал журналистам председатель Горсовета Валерий Трофимов.

Один из них — более эффективное использование имеющегося у города имущества, в Уфе его имеется на 102 млрд рублей. Это в основном объекты нежилой недвижимости, земельные участки, которые эффективно не используются, а приносят убытки в виде платы за энергоресурсы, ремонт, содержание. Их можно сдать в аренду, можно сдать в управление, пояснили в пресс-службе Горсовета.

Второй источник получения дополнительных ресурсов — оформление бесхозных зданий и территорий, самостоятельная разработка городом проектов планировки и межевания территорий под дальнейшую комплексную застройку, что существенно увеличит стоимость таких участков.

По словам Валерия Трофимова, данная работа в перспективе даст Уфе порядка 3 млрд рублей неналоговых доходов. Уже в 2017 году можно получить дополнительно 700 млн.

Проблема дополнительных ресурсов для пополнения бюджета актуальна для столицы Башкортостана. Бюджет Уфы — один из самых маленьких среди российских городов-миллионников. На 2017 год депутаты утвердили бездефицитный бюджет в объеме чуть более 19 млрд рублей. Для сравнения: в соседнем Екатеринбурге бюджет утвержден в размере 33 млрд рублей, в Новосибирске — 36 млрд, в Нижнем Новгороде — 27 млрд, в Челябинске — 26 млрд. Даже в Перми, которая уступает Уфе по численности населения, доходная часть бюджета выше — более 23 млрд рублей. В Уфе на сегодняшний день одна из самых низких среди крупных российских городов бюджетная обеспеченность в расчете на одного жителя.

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