В Уфе депутаты нашли два способа увеличить городской бюджет

Один из них — более эффективное использование имеющегося у города имущества, в Уфе его имеется на 102 млрд рублей. Это в основном объекты нежилой недвижимости, земельные участки, которые эффективно не используются, а приносят убытки в виде платы за энергоресурсы, ремонт, содержание. Их можно сдать в аренду, можно сдать в управление, пояснили в пресс-службе Горсовета.

Второй источник получения дополнительных ресурсов — оформление бесхозных зданий и территорий, самостоятельная разработка городом проектов планировки и межевания территорий под дальнейшую комплексную застройку, что существенно увеличит стоимость таких участков.

По словам Валерия Трофимова, данная работа в перспективе даст Уфе порядка 3 млрд рублей неналоговых доходов. Уже в 2017 году можно получить дополнительно 700 млн.