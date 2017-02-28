В Красногвардейском районе Крыма построят консервный завод и тепличный комплекс

Одним из инвесторов выступает АО «Крымская фруктовая компания». Фирма запланировала строительство фруктохранилища, рассчитанного на 30 тысяч тонн продукции и 220 рабочих мест. В рамках данного проекта также планируется построить консервный завод по переработке плодоовощной продукции.

Второй крупный инвестиционный проект, который будет реализован в районе, инициировала компания, специализирующаяся на тепличных комплексах. Проект рассчитан на строительство теплиц, общей площадью 23 гектара, для выращивания плодоовощной продукции.

Оба инвестпроекта планируется реализовать на территории Александровского сельского поселения.

По словам главы Красногвардейского района Романа Шантаева, реализация проектов позволит увеличить налоговые поступления в бюджет поселения и создать рабочие места. Кроме того, появится перспектива строительства жилья, что обеспечит стабильное развитие сельских территорий и привлечение молодежи для работы и постоянного проживания в селе.