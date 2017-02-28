Трамваи и троллейбусы Екатеринбурга: коллапс пока отменяется

В Екатеринбурге энергетики не будут отключать от электроснабжения подстанции подающие ток на линии трамвайных и троллейбусных маршрутах в Орджоникидзевском районе города, так как ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) полностью погасило задолженность за энергоресурсы. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» корреспонденту ИА REGNUM.

В пресс-службе уточнили, что сегодня 28 февраля 2017 года ЕМУП ТТУ в полном объем и в обещанный срок погасил долг в размере более 4,5 миллионов рублей за услуги энергоснабжения. Ранее был отменён режим ограничения поставок электричества, введение которого планировалось 22 февраля, так как между хозяйствующими субъектами была достигнута договорённость о полном погашении задолженности 28 февраля текущего года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» планировал ввести 22 февраля режим частичного ограничения энергоснабжение в отношении должника, а 28 февраля — режим полного. Однако 22 февраля после достигнутых с руководством ЕМУП ТТУ договорённостей заявки на частичное и полное отключение электроснабжения были отозваны.

Напомним, что в результате отключений могли прекратить работу трамвайные и троллейбусные маршруты в Орджоникидзевском районе города по проспекту Космонавтов, улицам Машиностроителей и Донбасская, а также по улице Бебеля в Железнодорожном районе Екатеринбурга.