Трамваи и троллейбусы Екатеринбурга: коллапс пока отменяется
Ранее
Ранее
В Екатеринбурге энергетики не будут отключать от электроснабжения подстанции подающие ток на линии трамвайных и троллейбусных маршрутах в Орджоникидзевском районе города, так как ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) полностью погасило задолженность за энергоресурсы. Об этом сообщили в
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» планировал ввести 22 февраля режим частичного ограничения энергоснабжение в отношении должника, а 28 февраля — режим полного. Однако 22 февраля после достигнутых с руководством ЕМУП ТТУ договорённостей заявки на частичное и полное отключение электроснабжения были отозваны.
Напомним, что в результате отключений могли прекратить работу трамвайные и троллейбусные маршруты в Орджоникидзевском районе города по проспекту Космонавтов, улицам Машиностроителей и Донбасская, а также по улице Бебеля в Железнодорожном районе Екатеринбурга.