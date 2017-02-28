Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов от снега на 1 марта
УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворовых территорий на 1 марта.
УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворовых территорий на 1 марта.
В Кировском районе уборка снега во дворах пройдет завтра на ул. Кустарная, 15; ул. Окт. революции, 15, 17; ул. Ст. Кувыкина, 1.
В Советском районе очистка дворов от снега с применением спецтехники запланирована по следующим адресам:
проспект Октября, 3, 5, 24/1, 26; ул. Революционная, 90/1, 58; ул. 8 Марта, 24, 24/1; ул. Казанская, 4; ул. Р. Зорге, 24/2; ул. Ст. Злобина, 44.