Крымский «Залив» изготовит 500 т металлоконструкций для Керченского моста в 2017 году

«Начать исполнение заказа керченские судостроители наметили на конец марта», — говорится в пресс-релизе.

Стоимость заказа компания не уточнила. Завод подписал контракт с компанией «СГМ-Мост» («дочка» «Стройгазмонтажа») в конце января.

Завод создан в 1938 году. Основной производственный актив предприятия — сухой док длиной 360 м, шириной 60 м и глубиной 13 м — один из крупнейших в Европе.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ «Залив» зарегистрировано в августе 2014 года. Совладельцами структуры являются три физлица.

Керченский мост соединит Крымский полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов — 1 декабря 2019 года. Генподрядчик строительства моста — компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.