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14:24 (мск), источник: ТАСС

Власти Пермского края будут развивать туристическую инфраструктуру в регионе

По данным Ростуризма, по итогам 2015 года 642,4 тыс. человек разместились в гостиницах и хостелах региона.

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Пермского края для привлечения туристов намерены развивать инфраструктуру в регионе. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи — 2017 временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.

«Сейчас очевидно, что в городе нет ни одной гостиницы уровня четырех звезд, есть дефицит по инфраструктуре. Одновременно надо заниматься и развитием туристических маршрутов, благо у нас много объектов: Горнозаводский кластер, Чердынь, север края. Сейчас требуется развивать инфраструктуру, всем этим будем заниматься», — сказал Решетников, отметив, что для решения задачи будет сформирована новая команда в министерстве.

Как ранее сообщалось, турпоток в Пермский край растет с 2014 года. Так, по данным Ростуризма, по итогам 2015 года численность туристов, разместившихся в гостиницах и хостелах Пермского края, составила 642,4 тыс. человек, что на 15% больше показателя 2014 года (549 тыс. человек). Также в регионе выросло на 23% число гостиниц, хостелов и других мест для размещения туристов (всего 269 единиц). В среднем туристы находятся на территории Пермского края 5 дней.

Ранее власти Пермского края заявляли, что регион обладает широким потенциалом, здесь может быть представлен диверсифицированный продукт, то есть практически все виды туризма. Для привлекательности края реализуется инвестпроект «Пермь Великая», в рамках которого к 2020 году будет сформирована целостная туристическая и спортивная инфраструктура. На данный проект будет выделено 630 млн рублей федеральных средств в 2017—2018 годах.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 27—28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

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