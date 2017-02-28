Власти Пермского края будут развивать туристическую инфраструктуру в регионе

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Пермского края для привлечения туристов намерены развивать инфраструктуру в регионе. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи — 2017 временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.

«Сейчас очевидно, что в городе нет ни одной гостиницы уровня четырех звезд, есть дефицит по инфраструктуре. Одновременно надо заниматься и развитием туристических маршрутов, благо у нас много объектов: Горнозаводский кластер, Чердынь, север края. Сейчас требуется развивать инфраструктуру, всем этим будем заниматься», — сказал Решетников, отметив, что для решения задачи будет сформирована новая команда в министерстве.

Как ранее сообщалось, турпоток в Пермский край растет с 2014 года. Так, по данным Ростуризма, по итогам 2015 года численность туристов, разместившихся в гостиницах и хостелах Пермского края, составила 642,4 тыс. человек, что на 15% больше показателя 2014 года (549 тыс. человек). Также в регионе выросло на 23% число гостиниц, хостелов и других мест для размещения туристов (всего 269 единиц). В среднем туристы находятся на территории Пермского края 5 дней.

Ранее власти Пермского края заявляли, что регион обладает широким потенциалом, здесь может быть представлен диверсифицированный продукт, то есть практически все виды туризма. Для привлекательности края реализуется инвестпроект «Пермь Великая», в рамках которого к 2020 году будет сформирована целостная туристическая и спортивная инфраструктура. На данный проект будет выделено 630 млн рублей федеральных средств в 2017—2018 годах.