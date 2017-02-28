В новосибирской школе на улице Гоголя завершена реконструкция, сообщает пресс-служба мэрии.

«В школе № 82 на улице Гоголя завершена реконструкция. 1 сентября 2017 года здесь начнется учебный процесс для трехсот юных жителей Дзержинского района — об этом доложили мэру Анатолию Локтю в ходе выездного совещания по объектам социального назначения», — рассказали в ведомстве.

Реконструкцией занимался генподрядчик ЗАО РСУ-5. Стоимость объекта составила 105,2 млн рублей.

«Школа постройки 1938 года сегодня получила новое дыхание. Здание полностью реконструировано, перенесены несущие стены — это сделано для того, чтобы помещения соответствовали всем современным требованиям. Следующий этап — возведение пристройки, рассчитанной на 450 мест. Строители уже приступили к работам. С этим объектом мы планируем попасть в федеральную программу. Шансы у нас хорошие», — отметил мэр Анатолий Локоть.