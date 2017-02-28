Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
В Киеве ответили на угрозу ДНР и ЛНР уйти на российский рынок
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Собчак против Брежневой: последний шанс
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
16Скончался Виталий Чуркин
13:57 (мск), источник: dostup1.ru

УФАС проверит «дорожный» аукцион в Усть-Катаве стоимостью 6,5 млн рублей

Начальная цена возмутила представителей компании ООО «Стройинвест».

Челябинское УФАС проверит «дорожный» аукцион в Усть-Катаве — начальная цена, 6,5 млн рублей, возмутила потенциального участника торгов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного органа.

Сообщается, что аукцион на содержание дорог, пешеходных дорожек, лестниц, мостов и автобусных остановок в Усть-Катавском городском округе объявило профильное управление администрации города. Начальная цена — 6,5 млн рублей.

На этот факт антимонопольщики обратили внимание после жалобы представителей компании ООО «Стройинвест». Последние уверены, что заказчик в аукционной документации нарушил требования Закона о контрактной системе.

Заседание Комиссии по рассмотрению дела состоится 2 марта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Приставы наказали коммунальщика за махинации с арестованными счетами МУПа
МИД РФ: Началась подготовка встречи Путина и Трампа
Скончался легендарный нападающий сборной СССР по хоккею
Верховный суд потребовал пересмотреть дело Евгении Чудновец
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Роспотребнадзор оштрафовал Uber на 100 тысяч рублей
Руководство Samsung ушло в отставку
На Сицилии началось извержение вулкана Этна
Спорт
Борис Михайлов: Болезнь «съела» Петрова за полтора месяца Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первые официальные фото Mitsubishi Motors рассекретил внешнийность новой модели Eclipse Cross до официальной премьеры в Женеве
Hi-Tech
Беспилотник «зашили» в ракету РСЗО «Смерч» НПО «Сплав» разработало уникальный беспилотник, который «зашит» в снаряд реактивной системы залпового огня «Смерч»
Кино
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем В своей поздравительной телеграмме премьер-министр отметил многогранное дарование народной артистки
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными Уровень их способности к взаимодействию с окружающим миром гораздо выше, чем у ближайшего родственника человека – шимпанзе.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь