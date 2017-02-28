УФАС проверит «дорожный» аукцион в Усть-Катаве стоимостью 6,5 млн рублей
Начальная цена возмутила представителей компании ООО «Стройинвест».
Начальная цена возмутила представителей компании ООО «Стройинвест».
Челябинское УФАС проверит «дорожный» аукцион в
Сообщается, что аукцион на содержание дорог, пешеходных дорожек, лестниц, мостов и автобусных остановок в
На этот факт антимонопольщики обратили внимание после жалобы представителей компании ООО «Стройинвест». Последние уверены, что заказчик в аукционной документации нарушил требования Закона о контрактной системе.
Заседание Комиссии по рассмотрению дела состоится 2 марта.