УФАС начало проверку по факту массового обращения перевозчиков

В Пермское УФАС поступили жалобы от ООО «АААвто», ООО «Дизель», ООО «Горавтотранс», ООО «Вираж», ООО «Закамский автобус-1» и индивидуального предпринимателя на постановление городской администрации «Об утверждении правил технологического присоединения и информационного обмена данными».



По мнению заявителей, администрация нарушает законодательство, не указывая в постановлении конкретных технических требований к программному обеспечению. Перевозчики просят внести изменение в документ.



— Замена технических требований к прикладному программному обеспечению валидаторов указанием на конечный результат приводит к нарушению прав и законных интересов перевозчиков, — жалуются перевозчики.



Пермское УФАС начало служебную проверку по данным заявлениям, по итогам которой будет принято решение о возбуждении антимонопольного дела.