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14:17 (мск), источник: Новости Перми

УФАС начало проверку по факту массового обращения перевозчиков

Спор между перевозчиками и властями относительно установки валидаторов продолжается. Несколько компаний и индивидуальный предприниматель пожаловались в антимонопольный орган на постановление администрации Перми, которое утверждает правила технического присоединения устройств.

Источник: Новости Перми

В Пермское УФАС поступили жалобы от ООО «АААвто», ООО «Дизель», ООО «Горавтотранс», ООО «Вираж», ООО «Закамский автобус-1» и индивидуального предпринимателя на постановление городской администрации «Об утверждении правил технологического присоединения и информационного обмена данными».

По мнению заявителей, администрация нарушает законодательство, не указывая в постановлении конкретных технических требований к программному обеспечению. Перевозчики просят внести изменение в документ.

— Замена технических требований к прикладному программному обеспечению валидаторов указанием на конечный результат приводит к нарушению прав и законных интересов перевозчиков, — жалуются перевозчики.

Пермское УФАС начало служебную проверку по данным заявлениям, по итогам которой будет принято решение о возбуждении антимонопольного дела.

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