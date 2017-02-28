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14:20 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму предложили взимать курортный сбор раз в год

Власти Крыма передали федеральным властям свои поправки к проекту закона о курортном сборе.

Источник: Reuters

Как сообщил РИА Крым министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий, на полуострове предложили ограничить период уплаты сбора тремя летними месяцами и взимать его один раз в год, вне зависимости от того, сколько раз человек посетил курортную территорию.

— Мы считаем, что три месяца активной фазы туристического сезона курортный сбор можно собирать, а в остальное время этот сбор должен быть нулевым, — сообщил он, добавив, что размер курортного сбора нужно установить минимальный. Ранее речь шла о том, что единоразовый платеж курортного сбора не должен превышать 200 рублей, что будет необременительно для гостей.

По словам министра, на совещании у вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец был согласован проект закона о курортном сборе, в котором учли и предложения республики.

Напомним, курортный сбор планируется ввести в качестве эксперимента в четырех регионах — Крыму, Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях. Для этого до 1 марта 2017 года предстоит внести изменения в законодательство. Планируется, что средства пойдут на модернизацию туристической инфраструктуры. Срок проведения эксперимента — 2018−2022 годы.

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