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14:12 (мск), источник: Новый Калининград

Власти Калининграда намерены за счёт бюджета отремонтировать 23 дома

Ремонт проводится по решению судов.

В Калининграде в 2017—2018 году администрация намерена провести капремонт 23 домов по решению судов, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе мэрии во вторник. Ремонт проводится за бюджетный счёт по решениям судов. На него планируют потратить более 58 млн рублей.

Как пояснили в комитете городского хозяйства, в адресный перечень на 2017−2018 годы вошли объекты, в отношении которых решения судов о понуждении администрации города к организации, выполнению и финансированию капремонта были приняты в 2013—2014 годах и вступили в законную силу. Виды и объемы работ, которые будут выполняться на таких объектах, четко прописаны в судебных решениях. Ознакомиться со списком домов можно по ссылке.

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