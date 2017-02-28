Нижегородская область активно продвигает продукцию «ГАЗ» в странах СНГ

«Мы много ездим, соглашения подписываем в основном со странами СНГ. Стараемся везде, где бываем, “ГАЗ” туда продвигать. Нет связей более крепких, чем экономические. Недавно были в Таджикистане. Там не только рынок Таджикистана, там Афганистан, Иран, они все вспоминают нашу технику. Поэтому мы подписываем эти все соглашения и говорим именно о развитии отношений», — рассказал Шанцев.

Он добавил, что в Белоруссии в рамках развития отношений было построено сборочное производство, которое поставляет комплектацию для «ГАЗа» на автобусы и грузовики. Кроме того, по словам Шанцева, для продвижения российских автомобилей и техники не приходится прикладывать особых усилий, так как ее помнят и ценят с советских времен.