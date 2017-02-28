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14:10 (мск), источник: РИА Новости

Нижегородская область активно продвигает продукцию «ГАЗ» в странах СНГ

СОЧИ, 28 фев — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Нижегородская область активно продвигает продукцию «ГАЗ» в рамках деловых поездок в страны СНГ, сообщил РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума губернатор Валерий Шанцев.

«Мы много ездим, соглашения подписываем в основном со странами СНГ. Стараемся везде, где бываем, “ГАЗ” туда продвигать. Нет связей более крепких, чем экономические. Недавно были в Таджикистане. Там не только рынок Таджикистана, там Афганистан, Иран, они все вспоминают нашу технику. Поэтому мы подписываем эти все соглашения и говорим именно о развитии отношений», — рассказал Шанцев.

Он добавил, что в Белоруссии в рамках развития отношений было построено сборочное производство, которое поставляет комплектацию для «ГАЗа» на автобусы и грузовики. Кроме того, по словам Шанцева, для продвижения российских автомобилей и техники не приходится прикладывать особых усилий, так как ее помнят и ценят с советских времен.

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