Бахыт Султанов перечислил проблемы строительного сектора

«Во-первых, это необоснованное завышение сметы расходов на строительство, срыв его сроков и низкое качество строительства. Во-вторых, львиная доля нарушений бюджетного законодательства и закона “О госзакупках” приходится на сферу строительства. В третьих, в сегменте существует высокая доля лжепредприятий. Так, из 1 тыс. 792 лжепредприятий в прошлом году доля по отрасли строительства составляла 28,6%, или 514 предприятий. Анализ показал, что средний пороговый показатель поступлений налогов плательщиками НДС составляет 6,2%, или 137 млрд тенге, при этом по строительным компаниям, участвующим в госзакупках, данный показатель является самым низким — 4%. Тогда как среднеотраслевой пороговый показатель в целом по строительству составляет 7,7%», — сообщил Бахыт Султанов.

Также казначейство будет контролировать расходование средств, направленных государством в сектор гражданского строительства. Об этом на заседании правительства рассказал министр финансов РК Бахыт Султанов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По мнению главы Минфина, четвертой проблемой стройсектора является некачественное ведение документации и предоставление неполного пакета документов, а пятой — привлечение нелегальной рабочей силы.

«Мы провели ряд совещаний с бизнес-сообществом. Сегодня у нас будет продолжаться специальная встреча с Ассоциацией застройщиков. Конечно же, есть много вопросов технического характера, но все они реализуемы. Суть заключается в том, что после проведенного конкурса госзакупок денежные потоки будут сопровождаться комитетом казначейства от заказчика до конечного поставщика товаров и услуг. Для этих целей счета генподрядчиков и всех субподрядчиков первого уровня будут открываться в органах казначейства. Впервые в казначейской практике с учетом международного опыта будут привлекаться услуги супервайзера. Это инжиниринговая компания по управлению проектом, которая не только отслеживает качество строительства, но и обеспечивает контроль обоснованности всех расходов. Для определения добросовестности каждого участника будут подключаться органы комитета госдоходов: мы наладим сервис по предоставлению генподрядчикам оценки их поставщиков как налогоплательщиков на предмет добросовестности по семи критериям», — заявил Бахыт Султанов.

Во время работы в пилотном режиме Минфин вместе с НПП «Атамекен» выработает действенные подходы по формированию реестра надежных поставщиков и подрядчиков.

«В настоящее время деятельность инжиниринговых компаний законодательно урегулирована и уже применяется в госконтрактах при строительстве дорог, а также в проектах, реализуемых под контролем банков второго уровня. В соответствии с действующим законодательством инжиниринговые компании при оказании своих услуг несут полную гражданскую и уголовную ответственность. При этом для усиления контрольных функций супервайзеров мы предлагаем наделить дополнительными полномочиями», — сказал Бахыт Султанов.

В рамках своих полномочий они будут:

согласовывать реестр поставщиков, представленных генподрядчиком;

подтверждать финансовые расчеты для оплаты в соответствии с проектно-сметной документацией через так называемый платежный сертификат;

документацией через так называемый платежный сертификат; согласовывать с подрядчиком перечень затрат по строительству для предоставления в казначейство;

вносить предложения заказчику по корректировке предъявленных для оплаты документов или исключения из актов приемки выполненных работы, предъявленных к оплате, стоимость которых не соответствует госнормативам и проектной документации.

Глава Минфина констатировал, что казначейство обеспечивает контроль целевого перечисления средств по открытым счетам госзакупок генподрядчику и субподрядчикам. Платежи будут производиться в соответствии с перечнем затрат и на основе платежного сертификата супервайзера. В свою очередь, комитет госдоходов будет участвовать на всех этапах казначейского сопровождения, применяя систему управления рисками: Комитет госдоходов Минфина станет проводить оценку рисков при выборе субподрядчиков, а также контроль перечисления средств налогоплательщикам через информационную систему электронных счетов-фактур. Также комитет госдоходов займется проведением мониторинга платежей, представленными органами казначейства.

«Все процедуры по обслуживанию субъектов предпринимательства будут четко регламентированы: обслуживание будет настроено на кратчайшие сроки и на должном уровне. Повторюсь, это немного болезненный вопрос для строительного сектора, но с точки зрения потребности открытости и необходимости получения высокого уровня качества и конечного результата это сегодня востребованная со стороны общества мера», — сделал вывод Бахыт Султанов.