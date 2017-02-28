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14:45 (мск), источник: Kapital.kz

Бахыт Султанов перечислил проблемы строительного сектора

В Казахстане намерены внедрить казначейское сопровождение государственных закупок в сфере строительства. Это наложит жесткие обязательства на генподрядчиков, субподрядчиков и поставщиков.

Также казначейство будет контролировать расходование средств, направленных государством в сектор гражданского строительства. Об этом на заседании правительства рассказал министр финансов РК Бахыт Султанов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Министр Бахыт Султанов также назвал основные проблемы, существующие в сфере строительства.

«Во-первых, это необоснованное завышение сметы расходов на строительство, срыв его сроков и низкое качество строительства. Во-вторых, львиная доля нарушений бюджетного законодательства и закона “О госзакупках” приходится на сферу строительства. В третьих, в сегменте существует высокая доля лжепредприятий. Так, из 1 тыс. 792 лжепредприятий в прошлом году доля по отрасли строительства составляла 28,6%, или 514 предприятий. Анализ показал, что средний пороговый показатель поступлений налогов плательщиками НДС составляет 6,2%, или 137 млрд тенге, при этом по строительным компаниям, участвующим в госзакупках, данный показатель является самым низким — 4%. Тогда как среднеотраслевой пороговый показатель в целом по строительству составляет 7,7%», — сообщил Бахыт Султанов.

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По мнению главы Минфина, четвертой проблемой стройсектора является некачественное ведение документации и предоставление неполного пакета документов, а пятой — привлечение нелегальной рабочей силы.

«Мы провели ряд совещаний с бизнес-сообществом. Сегодня у нас будет продолжаться специальная встреча с Ассоциацией застройщиков. Конечно же, есть много вопросов технического характера, но все они реализуемы. Суть заключается в том, что после проведенного конкурса госзакупок денежные потоки будут сопровождаться комитетом казначейства от заказчика до конечного поставщика товаров и услуг. Для этих целей счета генподрядчиков и всех субподрядчиков первого уровня будут открываться в органах казначейства. Впервые в казначейской практике с учетом международного опыта будут привлекаться услуги супервайзера. Это инжиниринговая компания по управлению проектом, которая не только отслеживает качество строительства, но и обеспечивает контроль обоснованности всех расходов. Для определения добросовестности каждого участника будут подключаться органы комитета госдоходов: мы наладим сервис по предоставлению генподрядчикам оценки их поставщиков как налогоплательщиков на предмет добросовестности по семи критериям», — заявил Бахыт Султанов.

Во время работы в пилотном режиме Минфин вместе с НПП «Атамекен» выработает действенные подходы по формированию реестра надежных поставщиков и подрядчиков.

«В настоящее время деятельность инжиниринговых компаний законодательно урегулирована и уже применяется в госконтрактах при строительстве дорог, а также в проектах, реализуемых под контролем банков второго уровня. В соответствии с действующим законодательством инжиниринговые компании при оказании своих услуг несут полную гражданскую и уголовную ответственность. При этом для усиления контрольных функций супервайзеров мы предлагаем наделить дополнительными полномочиями», — сказал Бахыт Султанов.

В рамках своих полномочий они будут:

  • согласовывать реестр поставщиков, представленных генподрядчиком;
  • подтверждать финансовые расчеты для оплаты в соответствии с проектно-сметной документацией через так называемый платежный сертификат;
  • согласовывать с подрядчиком перечень затрат по строительству для предоставления в казначейство;
  • вносить предложения заказчику по корректировке предъявленных для оплаты документов или исключения из актов приемки выполненных работы, предъявленных к оплате, стоимость которых не соответствует госнормативам и проектной документации.

Глава Минфина констатировал, что казначейство обеспечивает контроль целевого перечисления средств по открытым счетам госзакупок генподрядчику и субподрядчикам. Платежи будут производиться в соответствии с перечнем затрат и на основе платежного сертификата супервайзера. В свою очередь, комитет госдоходов будет участвовать на всех этапах казначейского сопровождения, применяя систему управления рисками: Комитет госдоходов Минфина станет проводить оценку рисков при выборе субподрядчиков, а также контроль перечисления средств налогоплательщикам через информационную систему электронных счетов-фактур. Также комитет госдоходов займется проведением мониторинга платежей, представленными органами казначейства.

«Все процедуры по обслуживанию субъектов предпринимательства будут четко регламентированы: обслуживание будет настроено на кратчайшие сроки и на должном уровне. Повторюсь, это немного болезненный вопрос для строительного сектора, но с точки зрения потребности открытости и необходимости получения высокого уровня качества и конечного результата это сегодня востребованная со стороны общества мера», — сделал вывод Бахыт Султанов.

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