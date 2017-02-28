Бахыт Султанов перечислил проблемы строительного сектора
В Казахстане намерены внедрить казначейское сопровождение государственных закупок в сфере строительства. Это наложит жесткие обязательства на генподрядчиков, субподрядчиков и поставщиков.
В Казахстане намерены внедрить казначейское сопровождение государственных закупок в сфере строительства. Это наложит жесткие обязательства на генподрядчиков, субподрядчиков и поставщиков.
Также казначейство будет контролировать расходование средств, направленных государством в сектор гражданского строительства. Об этом на заседании правительства рассказал министр финансов РК Бахыт Султанов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Министр Бахыт Султанов также назвал основные проблемы, существующие в сфере строительства.
«Во-первых, это необоснованное завышение сметы расходов на строительство, срыв его сроков и низкое качество строительства.
По мнению главы Минфина, четвертой проблемой стройсектора является некачественное ведение документации и предоставление неполного пакета документов, а пятой — привлечение нелегальной рабочей силы.
«Мы провели ряд совещаний с
Во время работы в пилотном режиме Минфин вместе с НПП «Атамекен» выработает действенные подходы по формированию реестра надежных поставщиков и подрядчиков.
«В настоящее время деятельность инжиниринговых компаний законодательно урегулирована и уже применяется в госконтрактах при строительстве дорог, а также в проектах, реализуемых под контролем банков второго уровня. В соответствии с действующим законодательством инжиниринговые компании при оказании своих услуг несут полную гражданскую и уголовную ответственность. При этом для усиления контрольных функций супервайзеров мы предлагаем наделить дополнительными полномочиями», — сказал Бахыт Султанов.
В рамках своих полномочий они будут:
Глава Минфина констатировал, что казначейство обеспечивает контроль целевого перечисления средств по открытым счетам госзакупок генподрядчику и субподрядчикам. Платежи будут производиться в соответствии с перечнем затрат и на основе платежного сертификата супервайзера. В свою очередь, комитет госдоходов будет участвовать на всех этапах казначейского сопровождения, применяя систему управления рисками: Комитет госдоходов Минфина станет проводить оценку рисков при выборе субподрядчиков, а также контроль перечисления средств налогоплательщикам через информационную систему электронных
«Все процедуры по обслуживанию субъектов предпринимательства будут четко регламентированы: обслуживание будет настроено на кратчайшие сроки и на должном уровне. Повторюсь, это немного болезненный вопрос для строительного сектора, но с точки зрения потребности открытости и необходимости получения высокого уровня качества и конечного результата это сегодня востребованная со стороны общества мера», — сделал вывод Бахыт Султанов.