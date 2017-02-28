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14:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстан изучит китайские технологии по производству городского транспорта

Республика планирует обменяться опытом с КНР по производству транспортной техники.

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан заинтересовался китайскими технологиями по производству транспортной техники. Об этом сообщил на брифинге в Кабмине РТ вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

Напомним, что 23 февраля состоялся визит делегации Татарстана во главе с Президентом республики Рустамом Миннихановым в Китайскую Народную Республику.

«Состоялось посещение заводов компании CRCС. Она начала выпускать технику по новым передовым технологиям. За то время, которое общественный транспорт находится на остановке, приблизительно за 25 — 30 секунд, он подзаряжается, причем как трамваи, так и автобусы. Запаса этой энергии хватает на то, чтобы проехать от 3 до 5 км. Прорабатывается возможность создания такой техники в Татарстане, и мы заинтересованы в том, чтобы развить сотрудничество в этом направлении», — сказал вице-премьер.

Альберт Каримов пояснил, что речь идет не о самом производстве китайской техники в республике, а о применении технологий. «То есть использование двигателя внутреннего сгорания. У нас “КАМАЗ” ведет разработки в этой области. Нам нужен взаимообмен и возможность сотрудничества в части применения технологии для производства у нас такой техники, — уточнил он. — По заявлению китайской стороны, технология хорошо себя зарекомендовала при температуре минус 40 градусов».

Также, по словам министра, во время рабочей поездки в КНР Президент РТ посетил площадку международной компании по производству строительной техники Sany Group.

«Обсудили возможность привлечения компании в республику для размещения ее производства, не представленного в России. А также ее привлечение в качестве одного из резидентов в ОЭЗ “Алабуга”, — отметил он. — Договорились, что делегация компании в ближайшее время приедет в республику для изучения возможности локализации производства специализированной техники».

Рустам Минниханов предложил руководству компании Sany Group организацию совместного производства строительной спецтехники на базе шасси «КАМАЗа».

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