Столичный имидж Екатеринбурга «подорожал» на 50 миллионов

Финансирование муниципальной программы по формированию столичного имиджа Екатеринбурга увеличено с 425 до 478 миллионов рублей. Постановление об этом 27 февраля подписал глава администрации города Александр Якоб, сообщает «Уралинформбюро».

Программа рассчитана на 2012−2020 годы. Согласно паспорту проекта, конечная его цель — увеличение доли горожан, считающих Екатеринбург столицей, на 4% — до 49% от общей численности населения. Для этого многотысячными тиражами выпускаются периодические издания, публикуются десятки книг о городе и проводятся сотни публичных мероприятий.