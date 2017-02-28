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14:50 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Столичный имидж Екатеринбурга «подорожал» на 50 миллионов

Статус требует допзатрат.

Источник: УралИнформБюро

Финансирование муниципальной программы по формированию столичного имиджа Екатеринбурга увеличено с 425 до 478 миллионов рублей. Постановление об этом 27 февраля подписал глава администрации города Александр Якоб, сообщает «Уралинформбюро».

Программа рассчитана на 2012−2020 годы. Согласно паспорту проекта, конечная его цель — увеличение доли горожан, считающих Екатеринбург столицей, на 4% — до 49% от общей численности населения. Для этого многотысячными тиражами выпускаются периодические издания, публикуются десятки книг о городе и проводятся сотни публичных мероприятий.

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