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14:40 (мск), источник: dostup1.ru

ФАС проверит законность повышения цен в маршрутках Магнитогорска

Антимонопольщики готовят запрос в администрацию города металлургов.

Челябинское УФАС России проверит ситуацию с повышением цен на проезд в Магнитогорске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с публикациями СМИ о повышении цен на проезд в маршрутных такси в Магнитогорске Челябинское УФАС России готовит в администрацию муниципалитета запрос для изучения данной ситуации. Будут запрошены документы, необходимые для детального изучения всех обстоятельств данных событий и действий перевозчиков на предмет соблюдения антимонопольного законодательства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сообщения о повышении стоимости проезда сразу на 25%, с 20 до 25 рублей, с 27—28 февраля появились в маршрутках Магнитки в канун праздничных выходных.

В мэрии заявили, что считают новую цену необоснованной.

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