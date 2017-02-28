Власти Татарстана рассчитывают на санацию Татфондбанка

«Вопрос санатора: сейчас мы представили одну нашу группу — ТАИФ и его партнеры. Сейчас ЦБ вопрос рассматривает. Конечно, очень ощутимый негатив: есть люди, которые держали там все сбережения, и предприятия», — рассказал Минниханов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, предприятия, которые держали средства в Татфондбанке, обращались к региональным властям за поддержкой.

«Мы 1 миллиард рублей выделили кредита для тех, кто оказался в сложной ситуации, чтобы они могли перекредитоваться. Но это не решает всю проблему», — пояснил Минниханов.

«Мы очень-очень ждём, что если бы сложилось — вопрос санации очень важен», — подчеркнул он.

Также он отметил, что на санацию банка претендовали еще ряд структур. «Были и другие структуры, которые заявлялись, но ЦБ их не воспринял — это было связано с их кредитной историей и с качеством активов, поскольку санатор должен вложить определённое количество средств. Сейчас идёт обсуждение», — добавил глава региона.