Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
В Москве почти не осталось новостроек экономкласса
Курс рубля ожидают несколько резких изменений в марте 2017 года
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
«Не оставили шансов»: Порошенко о выигранном у России сражении
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
16:55 (мск), источник: РИА Новости

Власти Татарстана рассчитывают на санацию Татфондбанка

СОЧИ, 28 фев — РИА Новости/Прайм. Власти Татарстана рассчитывают на санацию Татфондбанка, помимо группы компаний ТАИФ и ее партнеров на финансовое оздоровление претендовали еще ряд структур, заявил в интервью РИА Новости глава республики Рустам Минниханов.

Источник: РИА Новости

«Вопрос санатора: сейчас мы представили одну нашу группу — ТАИФ и его партнеры. Сейчас ЦБ вопрос рассматривает. Конечно, очень ощутимый негатив: есть люди, которые держали там все сбережения, и предприятия», — рассказал Минниханов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, предприятия, которые держали средства в Татфондбанке, обращались к региональным властям за поддержкой.

«Мы 1 миллиард рублей выделили кредита для тех, кто оказался в сложной ситуации, чтобы они могли перекредитоваться. Но это не решает всю проблему», — пояснил Минниханов.

«Мы очень-очень ждём, что если бы сложилось — вопрос санации очень важен», — подчеркнул он.

Также он отметил, что на санацию банка претендовали еще ряд структур. «Были и другие структуры, которые заявлялись, но ЦБ их не воспринял — это было связано с их кредитной историей и с качеством активов, поскольку санатор должен вложить определённое количество средств. Сейчас идёт обсуждение», — добавил глава региона.

Накануне пресс-служба президента республики сообщила, что группа компаний ТАИФ с партнерами по обращению президента Татарстана выразили готовность участвовать в санации Татфондбанка в качестве стратегических инвесторов. Соответствующее обращение от группы компаний ТАИФ и партнеров с возможными вариантами поддержки банка было направлено в Банк России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин назвал условия закрытия российской базы в Киргизии
Сын хоккеиста Петрова рассказал о причинах смерти отца
Верховный суд потребовал пересмотреть дело Евгении Чудновец
МИД РФ опроверг просьбы задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Фото советницы Трампа в Овальном кабинете возмутило соцсети
На Сицилии началось извержение вулкана Этна
Apple намерена купить изогнутые дисплеи для iPhone у Samsung
Спорт
Он был примером для всех: не стало Владимира Петрова Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первые официальные фото Mitsubishi Motors рассекретил внешнийность новой модели Eclipse Cross до официальной премьеры в Женеве
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Цены на новостройки в Петербурге вырастут весной
В Госдуме предложили вернуть строительные кооперативы
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Валерий Меладзе исполнил мечту девочки из хосписа 11-летняя Даша Гарева, пациентка хосписа «Дом с маяком», мечтала о встрече с певцом. Меладзе не только встретился с Дашей, но и пригласил девочку на репетицию шоу «Голос.Дети».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь