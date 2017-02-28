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15:41 (мск), источник: Фонтанка

Смольный объявил конкурс на проектирование велодорожек

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) на сайте госзакупок объявил два конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по созданию в городе новых веломаршрутов. Заявки от участников ждут с 28 февраля.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Первый лот КРТИ оценил в 9 миллионов рублей. Деньги Смольный потратит на проекты по созданию велосипедных дорожек по маршрутам: «Гражданский проспект — Центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского (от Выборгского шоссе до улицы Руставели)». Дата окончания подачи заявок — 21 марта 2017 года.

Второй конкурс объявлен на 5 миллионов рублей. КРТИ обозначил такой веломаршрут: «Велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны» и «Станция метро Крестовский остров — Левашовский проспект — набережная реки Карповки (до Гренадерского моста)». Дата окончания приема заявок та же.

Как сообщала «Фонтанка», к середине июля 2017 года в Петербурге должны появиться пять новых веломаршрутов. По данным КРТИ, общая протяженность новых велодорожек превысит 40 километров.

Строительство пяти веломаршрутов оценено в 130 млн рублей. По словам Власова, в комитете по транспортной инфраструктуре готовят документы для того, чтобы получить дополнительное софинансирование проекта из федерального бюджета.

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