Смольный объявил конкурс на проектирование велодорожек
Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) на сайте госзакупок объявил два конкурса на выполнение
Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) на сайте госзакупок объявил два конкурса на выполнение
Первый лот КРТИ оценил в 9 миллионов рублей. Деньги Смольный потратит на проекты по созданию велосипедных дорожек по маршрутам: «Гражданский проспект — Центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского (от Выборгского шоссе до улицы Руставели)». Дата окончания подачи заявок — 21 марта 2017 года.
Второй конкурс объявлен на 5 миллионов рублей. КРТИ обозначил такой веломаршрут: «Велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны» и «Станция метро Крестовский остров — Левашовский проспект — набережная реки Карповки (до Гренадерского моста)». Дата окончания приема заявок та же.
Как сообщала «Фонтанка», к середине июля 2017 года в Петербурге должны появиться пять новых веломаршрутов. По данным КРТИ, общая протяженность новых велодорожек превысит 40 километров.
Строительство пяти веломаршрутов оценено в 130 млн рублей. По словам Власова, в комитете по транспортной инфраструктуре готовят документы для того, чтобы получить дополнительное софинансирование проекта из федерального бюджета.