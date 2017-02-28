Смольный объявил конкурс на проектирование велодорожек

Первый лот КРТИ оценил в 9 миллионов рублей. Деньги Смольный потратит на проекты по созданию велосипедных дорожек по маршрутам: «Гражданский проспект — Центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского (от Выборгского шоссе до улицы Руставели)». Дата окончания подачи заявок — 21 марта 2017 года.

Второй конкурс объявлен на 5 миллионов рублей. КРТИ обозначил такой веломаршрут: «Велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны» и «Станция метро Крестовский остров — Левашовский проспект — набережная реки Карповки (до Гренадерского моста)». Дата окончания приема заявок та же.

Как сообщала «Фонтанка», к середине июля 2017 года в Петербурге должны появиться пять новых веломаршрутов. По данным КРТИ, общая протяженность новых велодорожек превысит 40 километров.

Строительство пяти веломаршрутов оценено в 130 млн рублей. По словам Власова, в комитете по транспортной инфраструктуре готовят документы для того, чтобы получить дополнительное софинансирование проекта из федерального бюджета.