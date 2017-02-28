Красноярский край намерен отказаться от долевого строительства

Темой заседания стали вопросы по линии министерства строительства и ЖКХ. Краевые парламентарии уделили особое внимание переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также затронули тему долевого строительства и экологии.

Первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики края Михаил Бершадский в начале выступления подчеркнул, что документ является базовым и содержит цели, которые в ближайшие годы Красноярскому краю предстоит достичь.

«Этот документ исключительно целеполагания, все вопросы, связанные с механизмами его реализации, будут разрабатываться в последующих документах, которые описаны и в федеральном и краевом законах. Я достаточно много занимаюсь этой тематикой, видел много региональных стратегий развития и хочу отметить, что в нашей стратегии приоритет поставлен не от экономики, а от человека, что встречается, достаточно редко», — пояснил Бершадский.

Говоря о строительстве и ЖКХ, он отметил, что раздел жилищно-коммунального комплекса тесно связан с комфортной средой для жизни населения.

Среди основных приоритетов в этой сфере значатся: доступное и качественное жилье, развитие конкуренции на рынке строительства, развитие массового жилищного строительства и рынка арендного жилья, а также расширение источников финансирования и технологическое развитие.

Кроме того, правительство в долгосрочной перспективе предлагает постепенно отказаться от долевого строительства, совершая покупку жилья только через банки.

В ходе обсуждения темы депутаты отметили, что документ «слишком абстрактный» и не устанавливает точные сроки реализации проектов, а также конкретных действий по некоторым программам. Парламентарий Илья Зайцев в этой связи задал вопрос о переселении из ветхого и аварийного жилья: «В документе указано, что к 2017 году в соответствии с Указом президента будет полностью ликвидирован весь жилищный фонд, признанный аварийным на 1 января 2012 году. Вопрос в том, в каком году писался этот документ, если мы сейчас только обсуждаем, хотя по сути программа уже должна быть выполнена. То есть в 2017 году мы не расселим?».

Замминистра строительства и ЖКХ Сергей Козупица пояснил, что срок окончания этой программы намечен на 1 сентября этого года. Депутат же подчеркнул, что в стратегии никак не отражены планы по расселению других аварийных домов. В итоге было решено включить это замечание в протокол предложений, как и вопрос по расселению жителей северных территорий.

Вопрос о предоставлении жилья льготникам поднял депутат Александр Глисков. Он отметил, что в документе нет решения проблемы с очередью на выдачу жилья, а также вопросов, связанных с многодетными семьями, которые получили земельные участки далеко от города без электроэнергии и водоснабжения. Бершадский пояснил, что эта тема находится в ведении министерства социальной политики, которое согласно стратегии сформирует свою программу по этим вопросам.

Не оставили без внимания депутаты и тему долевого строительства, парламентарии поинтересовались, возможны ли какие-то меры поддержки застройщкам в случае отказа от долевого строительства.

«Сегодня никто не пытается делать резких движений, потому что есть риск повышения стоимости жилья. Доля долевого огромна, переходный процесс будет достаточно длительный. Кроме того, мы здесь очень зависим от федеральной политики, но мы считаем, что эта технология в перспективе не имеет права на существования. К этому мы будем стремиться», — сказал Михаил Бершадский.

Депутат Юрий Ефимов обратил внимание на развитие сельских территорий. «Я по три раза перечитал разделы стратегии о строительстве и ЖКХ, но нигде не увидел село. Все ваши “широкие мазки” по развитию Красноярского края связаны с городами — это хорошо, но как мы будем село развивать тогда? Нужно отразить это в стратегии».

Внимание краевые парламентарии уделили и вопросу экологии, посоветовав более детально рассмотреть эту тему в стратегии.

«Я не нашел серьезного подхода на предмет того, куда мы привлекаем людей. Приезжая сюда, люди сокращают свой жизненный срок — здесь нечем дышать. Что в концепции до 2030 года предусматриваете в сфере экологии, чтобы эти трубы шапкой не накрывали город. Я не вижу здесь никакого серьезного подхода. Пожалуйста. отнеситесь к этой теме более серьезно», — обратился к докладчику депутат Александр Бойченко.

Однако Михаил Бершадский пояснил, что в стратегии есть соответствующий раздел и он уже закреплен на основании утвержденной по инициативе депутатов концепции экологического развития.

Еще ряд вопросов и предложений от депутатов касался северного завоза, перспектив газификации Красноярска, взаимодействия с инвесторами и прочее. В целом же краевые парламентарии решили принять информацию о стратегии к сведению, а также составить ряд своих предложений по каждому пункту документа и направить их в правительство.