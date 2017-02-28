Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
«Газпром» отказался выполнять поручение Путина
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
«Не оставили шансов»: Порошенко о выигранном у России сражении
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
16Скончался Виталий Чуркин
15:00 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский край намерен отказаться от долевого строительства

28 февраля комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного Собрания края обсудил стратегию развития Красноярского края до 2030 года.

Темой заседания стали вопросы по линии министерства строительства и ЖКХ. Краевые парламентарии уделили особое внимание переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также затронули тему долевого строительства и экологии.

Первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики края Михаил Бершадский в начале выступления подчеркнул, что документ является базовым и содержит цели, которые в ближайшие годы Красноярскому краю предстоит достичь.

«Этот документ исключительно целеполагания, все вопросы, связанные с механизмами его реализации, будут разрабатываться в последующих документах, которые описаны и в федеральном и краевом законах. Я достаточно много занимаюсь этой тематикой, видел много региональных стратегий развития и хочу отметить, что в нашей стратегии приоритет поставлен не от экономики, а от человека, что встречается, достаточно редко», — пояснил Бершадский.

Говоря о строительстве и ЖКХ, он отметил, что раздел жилищно-коммунального комплекса тесно связан с комфортной средой для жизни населения.

Среди основных приоритетов в этой сфере значатся: доступное и качественное жилье, развитие конкуренции на рынке строительства, развитие массового жилищного строительства и рынка арендного жилья, а также расширение источников финансирования и технологическое развитие.

Кроме того, правительство в долгосрочной перспективе предлагает постепенно отказаться от долевого строительства, совершая покупку жилья только через банки.

В ходе обсуждения темы депутаты отметили, что документ «слишком абстрактный» и не устанавливает точные сроки реализации проектов, а также конкретных действий по некоторым программам. Парламентарий Илья Зайцев в этой связи задал вопрос о переселении из ветхого и аварийного жилья: «В документе указано, что к 2017 году в соответствии с Указом президента будет полностью ликвидирован весь жилищный фонд, признанный аварийным на 1 января 2012 году. Вопрос в том, в каком году писался этот документ, если мы сейчас только обсуждаем, хотя по сути программа уже должна быть выполнена. То есть в 2017 году мы не расселим?».

Замминистра строительства и ЖКХ Сергей Козупица пояснил, что срок окончания этой программы намечен на 1 сентября этого года. Депутат же подчеркнул, что в стратегии никак не отражены планы по расселению других аварийных домов. В итоге было решено включить это замечание в протокол предложений, как и вопрос по расселению жителей северных территорий.

Вопрос о предоставлении жилья льготникам поднял депутат Александр Глисков. Он отметил, что в документе нет решения проблемы с очередью на выдачу жилья, а также вопросов, связанных с многодетными семьями, которые получили земельные участки далеко от города без электроэнергии и водоснабжения. Бершадский пояснил, что эта тема находится в ведении министерства социальной политики, которое согласно стратегии сформирует свою программу по этим вопросам.

Не оставили без внимания депутаты и тему долевого строительства, парламентарии поинтересовались, возможны ли какие-то меры поддержки застройщкам в случае отказа от долевого строительства.

«Сегодня никто не пытается делать резких движений, потому что есть риск повышения стоимости жилья. Доля долевого огромна, переходный процесс будет достаточно длительный. Кроме того, мы здесь очень зависим от федеральной политики, но мы считаем, что эта технология в перспективе не имеет права на существования. К этому мы будем стремиться», — сказал Михаил Бершадский.

Депутат Юрий Ефимов обратил внимание на развитие сельских территорий. «Я по три раза перечитал разделы стратегии о строительстве и ЖКХ, но нигде не увидел село. Все ваши “широкие мазки” по развитию Красноярского края связаны с городами — это хорошо, но как мы будем село развивать тогда? Нужно отразить это в стратегии».

Внимание краевые парламентарии уделили и вопросу экологии, посоветовав более детально рассмотреть эту тему в стратегии.

«Я не нашел серьезного подхода на предмет того, куда мы привлекаем людей. Приезжая сюда, люди сокращают свой жизненный срок — здесь нечем дышать. Что в концепции до 2030 года предусматриваете в сфере экологии, чтобы эти трубы шапкой не накрывали город. Я не вижу здесь никакого серьезного подхода. Пожалуйста. отнеситесь к этой теме более серьезно», — обратился к докладчику депутат Александр Бойченко.

Однако Михаил Бершадский пояснил, что в стратегии есть соответствующий раздел и он уже закреплен на основании утвержденной по инициативе депутатов концепции экологического развития.

Еще ряд вопросов и предложений от депутатов касался северного завоза, перспектив газификации Красноярска, взаимодействия с инвесторами и прочее. В целом же краевые парламентарии решили принять информацию о стратегии к сведению, а также составить ряд своих предложений по каждому пункту документа и направить их в правительство.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кремле подтвердили визит Путина в Красноярск
МИД РФ: Началась подготовка встречи Путина и Трампа
Скончался легендарный нападающий сборной СССР по хоккею
Верховный суд потребовал пересмотреть дело Евгении Чудновец
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Роспотребнадзор оштрафовал Uber на 100 тысяч рублей
Руководство Samsung ушло в отставку
На Сицилии началось извержение вулкана Этна
Спорт
Борис Михайлов: Болезнь «съела» Петрова за полтора месяца Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первые официальные фото Mitsubishi Motors рассекретил внешнийность новой модели Eclipse Cross до официальной премьеры в Женеве
Hi-Tech
Беспилотник «зашили» в ракету РСЗО «Смерч» НПО «Сплав» разработало уникальный беспилотник, который «зашит» в снаряд реактивной системы залпового огня «Смерч»
Кино
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем В своей поздравительной телеграмме премьер-министр отметил многогранное дарование народной артистки
Недвижимость
Как законно увеличить площадь санузла
Суд разъяснил, как быть со спорными дачными участками
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными Уровень их способности к взаимодействию с окружающим миром гораздо выше, чем у ближайшего родственника человека – шимпанзе.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь