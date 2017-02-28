Новых ливневок в этом году Омск не увидит

Как ранее сообщал портал Om1.ru, в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в ближайшие два года, 2017−2018, дорожники сконцентрируются на ремонте, а реконструкция и строительство новых объектов, что также предусмотрено программой, начнется не раньше 2019 года.

То же касается и ливневой канализации, о чем уточнил на сегодняшнем совете по стратегическому развитию и инвестициям глава города.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

— В планах на этот год есть средства только на приведение дорог в нормативное состояние. Там, где нет ливневой канализации, ее нужно строить. В плане этого года строительно-монтажных работ нет. Мы будем только планировать проектные работы, чтобы потом при продолжении финансирования их воплотить, когда уже будет и статья строительства.

Стоит заметить, что, согласно ранее опубликованным документам, в программе значилась только одна новая ливневка без указания сроков работ, а именно — «строительство ливневой канализации во время реконструкции улицы Красный Путь от путепровода до улицы Институтской».

Напомним, по региональной программе «Безопасные качественные дороги», разработанной в рамках одноименного федерального приоритетного проекта, омской агломерации (город плюс 50 км дорог в радиусе от него) ежегодно будет выделяться 1 млрд рублей из федеральной казны. Еще 950 млн софинансирует область и 50 млн — город. Из получившихся 2 млрд рублей один миллиард будет направляться на городские трассы, другой — на областные. Вся программа рассчитана до 2025 года.