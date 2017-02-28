Омский Юбилейный мост перекроют на 2 года

Уже в этом году начнется масштабная реконструкция одного из ключевых объектов Омска — Юбилейного моста. Об этом публично заявил директор департамента строительство администрации города Илья Трушников.

«В этом году планируется начать реконструкцию моста Юбилейный. Вместе с этим запланировано начать работы с подземном переходе на бульваре Зеленом. Проведем освещение на улицах 2 Солнечная, Барабинская, Потанина», — заявил чиновник.

А первый вице-мэр Сергей Фролов уточнил, что по проекту мост планируется перекрыть на 22 месяца в связи с крайне сложным и кропотливым характером работ.

Напомним, что уже через несколько месяцев на близлежащей улице Ленина продолжится реконструкция силами «Газпрома». Ранее отмечалось, что Юбилейный мост не входит в планы по обновлению территории, однако разговоры о прочности Юбилейного моста начались еще в прошлом году. Тревогу обозначили сами омичи, заподозрив, что строение начинает разрушаться от времени эксплуатации. В прошлом августе компании «Сибмост-Стройпроект» по заказу омской мэрии провела испытания моста и заявила, что объект нуждается в ремонте с заменой элементов конструкции.