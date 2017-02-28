Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Новый фильм с бюджетом $9 млн оказался приятным сюрпризом года
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Как законно увеличить площадь санузла
«Не оставили шансов»: Порошенко о выигранном у России сражении
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
15:07 (мск), источник: СуперОмск

Омский Юбилейный мост перекроют на 2 года

В мэрии города озвучили планы по ремонту одного из самых важных инфраструктурных сооружений Омска.

Уже в этом году начнется масштабная реконструкция одного из ключевых объектов Омска — Юбилейного моста. Об этом публично заявил директор департамента строительство администрации города Илья Трушников.

«В этом году планируется начать реконструкцию моста Юбилейный. Вместе с этим запланировано начать работы с подземном переходе на бульваре Зеленом. Проведем освещение на улицах 2 Солнечная, Барабинская, Потанина», — заявил чиновник.

А первый вице-мэр Сергей Фролов уточнил, что по проекту мост планируется перекрыть на 22 месяца в связи с крайне сложным и кропотливым характером работ.

Напомним, что уже через несколько месяцев на близлежащей улице Ленина продолжится реконструкция силами «Газпрома». Ранее отмечалось, что Юбилейный мост не входит в планы по обновлению территории, однако разговоры о прочности Юбилейного моста начались еще в прошлом году. Тревогу обозначили сами омичи, заподозрив, что строение начинает разрушаться от времени эксплуатации. В прошлом августе компании «Сибмост-Стройпроект» по заказу омской мэрии провела испытания моста и заявила, что объект нуждается в ремонте с заменой элементов конструкции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МИД РФ: Началась подготовка встречи Путина и Трампа
Скончался легендарный нападающий сборной СССР по хоккею
Верховный суд потребовал пересмотреть дело Евгении Чудновец
МИД РФ опроверг просьбы задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Роспотребнадзор оштрафовал Uber на 100 тысяч рублей
Руководство Samsung ушло в отставку
На Сицилии началось извержение вулкана Этна
Спорт
Борис Михайлов: Болезнь «съела» Петрова за полтора месяца Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первые официальные фото Mitsubishi Motors рассекретил внешнийность новой модели Eclipse Cross до официальной премьеры в Женеве
Hi-Tech
Беспилотник «зашили» в ракету РСЗО «Смерч» НПО «Сплав» разработало уникальный беспилотник, который «зашит» в снаряд реактивной системы залпового огня «Смерч»
Кино
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем В своей поздравительной телеграмме премьер-министр отметил многогранное дарование народной артистки
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными Уровень их способности к взаимодействию с окружающим миром гораздо выше, чем у ближайшего родственника человека – шимпанзе.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь