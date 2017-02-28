Первыми в Омске отремонтируют 14 дорог

Как ранее сообщал портал Om1.ru, в 2017 году всего будет приведено в порядок 32 улицы. Непосредственно на городские дороги предусмотрен 1 млрд рублей: 500 млн — федеральный транш, 450 млн — дорожный фонд Омской области, 50 млн — городская казна. Планируется, что в таком виде финансирование будет ежегодным вплоть до 2025 года.

Как рассказал на сегодняшнем совете по стратегическому развитию и инвестициям при главе Омска первый вице-мэр Сергей Фролов, в приоритетном порядке в список объектов, подлежащих ремонту, включались магистрали, где проходит общественный транспорт, большая интенсивность движения, по итогам анализа технического состояния, федеральные магистрали на выезде из города.

Сергей Фролов, первый вице-мэр Омска:

— Для приведения в нормативное состояние 460 млн уже выставлены на отбор муниципальных образований, подготовлено 14 смет. Думаю, после 9 мая будут определены подрядчики, и мы спокойно зайдем на первые 14 дорог. Федеральный трансферт придет до 1 апреля конкретно на город Омск, это оставшиеся 18 дорог. Также — определяем подрядчиков и заходим. Опыт по выполнению такого объема у города есть. В том году отработали в нормальных погодных условиях, и в сентябре- октябре закончили ремонт до снегопадов, до дождей. В этом году такая же задача. Много контролировать нас будут, думаю, справимся.

Как добавил градоначальник Вячеслав Двораковский, «все согласовывается на всех уровнях, так как это все завязано на одну целевую программу». В числе первостепенных объектов на этот год мэр назвал продолжение ремонта Красноярского тракта, улицы 22 Апреля, 22 Декабря, которые интенсивно нагружены.