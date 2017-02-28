Региональная казна пополнилась на 3,6 млрд рублей из госбюджета

Заместитель председателя правительства — министр управления финансами области Сергей Кандеев рассказал, что в казну региона поступили средства из федерального бюджета в размере 3,6 млрд рублей, которые необходимо учесть в законе об облбюджете.

С учетом изменений ее параметры в 2017 г. составят: доходы — 147,1 млрд руб., расходы — 150,1 млрд руб., и дефицит — 3,3 млрд рублей.

«Средства федерального бюджета, прежде всего, будут направлены на решение актуальных проблем и тех задач, которые важны и необходимы для дальнейшего развития нашего региона. К примеру, более 2 млрд рублей пойдут на дороги области. Это достаточно весомая сумма, так как сейчас идут серьезные работы по строительству и реконструкции дорог», — отметил председатель губдумы Виктор Сазонов.

Согласно поправкам, деньги пойдут на строительство и реконструкцию дорог в Самаре и Тольятти. В частности, их направят на работы по Фрунзенскому мосту.

Значительное финансирование получит социальная сфера. Средства выделят на мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях, на оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению, а также на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Не обойдут стороной и агропромышленный комплекс региона: 195,6 млн руб. распределят в виде государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям и 11,1 млн руб. — на реконструкцию Красноармейского группового водопровода в Красноармейском районе.

Еще 91,7 млн руб. пойдут на поддержку малого и среднего предпринимательства и молодежного предпринимательства.

Кроме того, внутри областного бюджета перераспределят 1,9 млрд рублей. За счет оптимизации расходов и сокращения средств, в том числе — на обеспечение деятельности органов государственной власти — будут увеличены расходы на благоустройство, обеспечение жильем детей-сирот, социальное обеспечение малоимущих граждан и поддержку многодетных семей.

Помимо этого, 129 млн руб. предусмотрено для обеспечения софинансирования из федерального бюджета мероприятий программы стимулирования жилищного строительства субъектов РФ.

Таким образом, с учетом ранее выделенных средств общий объем расходов на реализацию данной программы составит 2,6 млрд рублей.