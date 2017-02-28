Губернатор: высокое качество омского зерна обеспечивают местные ученые

СОЧИ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омская область получает хороший урожай высококачественного зерна третьего класса благодаря семенам местной селекции и рекомендациям ученых. Об этом сообщил во вторник в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор региона Виктор Назаров.

«Мы делаем упор на то, чтобы посевные площади засевать зерном, селекция которого произведена в Омской области. Это зерно с высоким содержанием белка, которое районировано в регионе. И каждый год омские ученые дают рекомендации по посевам. Мы настаиваем, чтобы сельхозпроизводители прислушивались к ним», — сказал он.

По словам Назарова, большая часть площади в Омской области — более 80% — это степь и лесостепь южных районов региона, где очень мало осадков выпадает в период вегетации. «Районирование учитывает все климатические особенности нашего региона», — пояснил губернатор.

По данным Минсельхоза РФ, производство продовольственной пшеницы третьего класса упало в стране за пять лет в два раза с 50% до 25% урожая и составило в 2016 году 16 млн тонн. Омская область в прошлом году собрала свыше 3 млн тонн зерна, из которых почти 85% — качественное зерно третьего класса.