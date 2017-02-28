На Среднем Урале утвердили новые тарифы на медицинские услуги

Стоимость услуг больницы должны рассчитывать исходя из зарплаты врачей, амортизации оборудования, медикаментов и обеспечения деятельности учреждения.

Водительская справка по новым тарифам обойдется в 1165 рублей. Медицинское освидетельствование с осмотром специалистов будет стоить 280 рублей. Цена первичного приема у врача-специалиста обойдется в 447 рублей, врача-специалиста высшей категории — 1 055 рублей. Прием кандидата медицинских наук будет стоить 1 508 рублей, а доктора наук — 2 001 рубль. Кроме того, выросли цены на лабораторные исследования и клинико-диагностические услуги.

В документе также указано, что установленные тарифы являются предельными и могут быть понижены медучреждениями самостоятельно.