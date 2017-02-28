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15:56 (мск), источник: УралПолит.ру

На Среднем Урале утвердили новые тарифы на медицинские услуги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля, ИА УралПолит.Ru. Правительство Свердловской области утвердило предельные тарифы на платные медицинские услуги. Приказ от 20 февраля, подписанный свердловским министром здравоохранения Игорем Трофимовым, опубликован на сайте правовой информации области.

Стоимость услуг больницы должны рассчитывать исходя из зарплаты врачей, амортизации оборудования, медикаментов и обеспечения деятельности учреждения.

Водительская справка по новым тарифам обойдется в 1165 рублей. Медицинское освидетельствование с осмотром специалистов будет стоить 280 рублей. Цена первичного приема у врача-специалиста обойдется в 447 рублей, врача-специалиста высшей категории — 1 055 рублей. Прием кандидата медицинских наук будет стоить 1 508 рублей, а доктора наук — 2 001 рубль. Кроме того, выросли цены на лабораторные исследования и клинико-диагностические услуги.

В документе также указано, что установленные тарифы являются предельными и могут быть понижены медучреждениями самостоятельно.

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