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18:09 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре построят новую фабрику мороженого

В Краснодаре к 2021 году запустят новую фабрику мороженого.

Соглашение о строительстве фабрики в поселке Индустриальном города Краснодара подписал мэр города Евгений Первышов с генеральным директором ООО Фабрика мороженого «Славица» Игорем Рачковым в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

В четырехлетнее строительство фабрики на участке площадью 1 га будет инвестировано около 500 млн рублей, сообщается на сайте мэрии Краснодара.

Запускать производство планируется поэтапно. На полную мощность фабрика заработает в 2022 году, но конвейер запустят уже в 2021 году.

«Наше решение открыть фабрику в Краснодаре связано с тем, что по статистике в городе один житель употребляет в среднем 4,5 кг мороженого в год, в то время как по России этот показатель равен 3 кг. В Краснодаре наша продукция уже частично представлена, однако после запуска фабрики мы, безусловно, планируем увеличить ее долю в продовольственном сегменте города», — сказал Игорь Рачков.

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