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18:24 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Заработная плата чиновников на Кубани выше зарплаты учителей почти в два раза

Краснодар, 28 февраля, KrasnodarMedia. По информации статистического отчета средняя зарплата кубанцев, работающих в госорганах и муниципалитетах Краснодарского края, в 2016 году превысила среднекраевые показатели на 30%.

Самую высокую зарплату среди чиновников получают сотрудники прокуратуры и судебной власти, самую скромную — специалисты администраций муниципальных образований, сообщает ИА КrasnodarMedia со ссылкой на Управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

По данным федерального статистического наблюдения, в органах государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края на конец декабря 2016 года общая численность работников (включая персонал по охране и обслуживанию зданий, состоящих в списочном составе работников данных организаций) составила 68,7 тыс. человек, из которых 33,4 тыс. человек (48,6%) замещали должности государственной гражданской (далее гражданской) и должности муниципальной службы. В федеральных органах государственной власти были заняты 47,0 тыс. человек, или 68,5% от общей численности работников органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края. В органах государственной власти Краснодарского края и местного самоуправления работали 21,6 тыс. человек (31,5%). По сравнению с 2015 годом численность работников, замещавших должности гражданской службы, уменьшилась на 3,4%, численность муниципальных служащих уменьшилась на 0,2%. Штаты должностей гражданской и муниципальной службы были укомплектованы на 94,0% и 97,6% соответственно.

В органах государственной власти, органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) за 2016 год увеличилась по сравнению с прошлым годом на 4,9% и составила 42088 рублей, что выше среднекраевого показателя (32364 рублей по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) на 30,0%. Также она превышает заработную плату работников промышленности в 1,3 раза, образования и здравоохранения — в 1,8 и 1,7 раза соответственно. Заработная плата работников федеральных органов исполнительной власти в 2016 году составила 40753 рубля и была ниже заработной платы работников краевых органов власти (53033 рубля) на 23,2%, сообщает Управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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