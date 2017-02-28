Отремонтированные в 2016 году дороги в Волгограде зальют литым асфальтом

Власти объясняют, что это временная мера, в дальнейшем на дорожных объектах начнется основательный ремонт с заменой полотна. Оперативный ремонт дороги ведется на улице Хиросимы. Дорожники применяют 5 специальных мобильных установок — оборудование подогревает асфальт до температуры 200 градусов непосредственно на объекте ремонта. Литой материал заливают в трещины и ямы в покрытиях. Таким образом, с начала года восстановлено 4,7 тысячи квадратных метров дорожного покрытия.

Глава города Виталий Лихачев дал распоряжение за два дня привести в порядок проезд Дорожников. Посетив объект, Виталий Лихачев отметил, что в течение 2017 года дорога будет комплексно отремонтирована. До этого времени дорожные службы должны обеспечить возможность безопасного проезда по дороге.

На контроле у городских служб дороги, которые были отремонтированы в прошлом году. Если станет понятно, что дороги пришли в негодность из-за действий подрядчиков, устранение ям подрядчики будут производить за собственный счет.