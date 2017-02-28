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18:27 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Отремонтированные в 2016 году дороги в Волгограде зальют литым асфальтом

На опасных для проезда участках дорог в Волгограде приступили к ремонту литым асфальтом, сообщают ВДТВ в пресс-службе администрации Волгограда.

Власти объясняют, что это временная мера, в дальнейшем на дорожных объектах начнется основательный ремонт с заменой полотна. Оперативный ремонт дороги ведется на улице Хиросимы. Дорожники применяют 5 специальных мобильных установок — оборудование подогревает асфальт до температуры 200 градусов непосредственно на объекте ремонта. Литой материал заливают в трещины и ямы в покрытиях. Таким образом, с начала года восстановлено 4,7 тысячи квадратных метров дорожного покрытия.

Глава города Виталий Лихачев дал распоряжение за два дня привести в порядок проезд Дорожников. Посетив объект, Виталий Лихачев отметил, что в течение 2017 года дорога будет комплексно отремонтирована. До этого времени дорожные службы должны обеспечить возможность безопасного проезда по дороге.

На контроле у городских служб дороги, которые были отремонтированы в прошлом году. Если станет понятно, что дороги пришли в негодность из-за действий подрядчиков, устранение ям подрядчики будут производить за собственный счет.

Всего же в 2016 году в ходе масштабного комплексного ремонта восстановлено 1,5 миллиона квадратных метров дорог. Представители пресс-службы отмечают, что впервые за многие годы в Волгограде идет восстановление городских магистралей с полной заменой полотна. В 2017 году работы продолжатся и на основных транспортных артериях региональной столицы и на второстепенных дорогах.

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