В Волгограде проложили первую нить напорного коллектора через Волгу

Уникальный инфраструктурный проект будет полностью завершен уже в этом году.

«Ввод его в эксплуатацию даст возможность для развития областного центра на ближайшие десятилетия и повысит безопасность системы жизнеобеспечения», — заявил в ходе инспекционной поездки Андрей Бочаров.

Шесть районов Волгограда сбрасывают свои стоки на очистные сооружения острова Голодный. Сейчас весь объем сточных вод идет по двум коллекторам, которые давно исчерпали свой ресурс. Сети были проложены в 70-е годы прошлого столетия, их пропускная способность не отвечает уровню развития инфраструктуры областного центра.

Новая ветка из двух коллекторов обеспечит безаварийную работу систем водоотведения, а также даст возможность для развития инфраструктуры центральной и северной части Волгограда.

Строительство подводного коллектора ведется одновременно на правом и на левом берегу Волги, по дну реки в круглосуточном режиме с привлечением специализированной речной техники. Монтажникам нужно успеть закончить подводные работы до начала паводка и навигации.

Специалисты называют это сооружение грандиозным не только для Волгограда, но и для всей России в целом. Коллектор под водой состоит из двух параллельно расположенных труб, расстояние между которыми составляет 10 метров. Они уложены в траншею шириной в 15 метров.

Строительная компания, которая производит работы, придумала свое ноу-хау для того, чтобы дюкер под водой, длина которого, кстати, 1200 метров, не всплывал на поверхность. На трубы в определенной последовательности навешивают бетонные утяжелители — они помогают отбалансировать коллектор. Со временем эти утяжелители будут выполнять защитную роль — трубу не сможет повредить якорь судна. После прокладки второй нити траншея под водой будет засыпана легкими грунтами.

На всех этапах прокладки коллектора идет серьезный контроль за качеством труб и сварочных швов.

— Трубы имеют специальную изоляцию, все швы просвечиваем рентгеном, а после сварки каждая секция проходит пневматические испытания, — рассказывает заместитель директора компании -подрядчика «Специальные сварные металлоконструкции» Борис Савкин. — После прокладки второй ветки дюкера будет проведено финальное гидравлическое испытание.

— У нас нет сомнений в том, что объект будет сдан в срок с надлежащим качеством, — заявил Андрей Бочаров после знакомства с ходом работ на острове Голодный. — Наши строители выполняют работы в сложнейших условиях, качественно и в срок. Это говорит об их высокой компетенции. По итогам реализации проекта тех, кто проявил себя на данном объекте, представят к государственной награде.